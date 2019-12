MACERATA - Il terzo appuntamento in programma domani alle 21 al circolo Acli Santa Maria delle Vergini

Dopo il successo di partecipanti delle prime due lezioni, tenute dall’istruttore federale Dante Guglielmi, nuovo appuntamento con il corso gratuito di scacchi per principianti in programma domani alle 21 nella sede del circolo Acli Santa Maria delle Vergini in via Galasso da Carpi a Macerata. Si tratta di una iniziativa organizzata dall’Acli Marche, dall’Acli provinciale di Macerata, dalla scuola italiana di camminata sportiva e dall’asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età) e che rientra nel progetto regionale “Metti in moto la mente” proprio dell’Acli Marche.