SERRAVALLE - Il traguardo festeggiato con amici e famigliari al ristorante-albergo "La lieta sosta", occasione per il racconto di una vita e dell'amore per il marito Umberto

di Maurizio Verdenelli (foto di Federica Santoni)

Ha compiuto un secolo di vita, nel silenzio di Serravalle di Chienti, sempre più vittima dello spopolamento e della desertificazione: il paese è stato epicentro del terremoto del 97. Cento anni di solitudine, come spesso capita agli anziani delle zone interne? No, se c’è la fornitissima biblioteca della parrocchia del capoluogo e se c’è un organo, in chiesa, da suonare. Che lei, meravigliosa autodidatta, ha imparato a farlo con vocazione e maestria! E tanti libri che lei, Carla Venanzini, nata a Castelfidardo il 22 novembre 1919, subito dopo la Grande Guerra, licenza di Quinta elementare (che non gli ha impedito d’apprendere la musica e di diventare “organista”) ha letteralmente “divorato”.

Festeggiando un tale traguardo d’età con l’ultimo libro letto messole a disposizione da don Mario – speriamo ora che ci pensi la biblioteca comunale che usufruisce spesso delle donazioni -, nel nome del padre serravallese Libero, da parte della nota scrittrice Loredana Lipperini. Lo stesso parroco ha nei giorni scorsi celebrato una messa nel fausto anniversario della sua parrocchiana che insieme al primato dell’età vanta anche quello della lettura. Un grande esempio da parte della centenaria Carla alle nuove generazioni sempre più lontane da libri e giornali, come testimoniato da recentissime seriazioni statistiche che hanno evidenziato addirittura un crollo della lettura dei giovani in questi ultimi dieci anni.

Intanto Carla ha potuto festeggiare il suo invidiabile compleanno con una splendida “carbonara” al ristorante-albergo “La lieta sosta” di Dante Santoni, un caro familiare acquisito (Carla è la madre di Argia, cognata di Dante). «Devo dirgli grazie perché con il mio adorato marito Umberto non ero mai riuscita a festeggiare gli anniversari. I 25 anni, per questioni economici, i 50 anni perché lui era deceduto tre anni prima». I cento anni sono stati celebrati con lasagne alias vincisgrassi, salumi, formaggi, torte salate, rocciata (dolce umbro): un menù diviso tra due regioni, un percorso gastronomico che è stato anche quello della vita di Carla. Ricorda la signora Venanzini vedova Bianchi: «Mi innamorai di Umberto, a 15 anni, poco dopo essere arrivata a Serravalle con la famiglia dei miei zia materni che da Pievebovigliana avevano seguito il figlio prete trasferito prima a Gelagna, poi a Serravalle. Dai miei zii ero stata adottata dopo la morte prematura di mia madre. A Serravalle il più bello era lui, Umberto: l’unico al quale restava la carnagione chiara! Lui faceva il sarto, mentre i suoi coetanei erano piuttosto scuri a causa del lavoro più diffuso allora in paese: il carbonaio».

Un amore contrastato sia per i rigidi costumi dell’epoca sia per il fatto che Carla, un pò Dolores Prato in questo, apparteneva alla famiglia del parroco. Da qui, dopo due anni, la fuga a Castelfidardo e il matrimonio riparatore con il beneplacito del padre Carlo, forestale in congedo, tornato nella città natale con una seconda figlia, come magazziniere della celebre fabbrica di fisarmoniche “Paolo Soprani”. Dopo le nozze a Castelfidardo, Carlo ed Umberto rientrarono a Serravalle. Di lì a poco la nascita di Furio e dopo 11 anni, di Argia. Una vita tranquilla, ripensando a quella adolescenza, lei prima di una famiglia numerosa (4 figli) al seguito del padre forestale a Cagli, Nocera Umbra e Scheggia, la morte della madre. Un anno d’orfanotrofio a Nocera Umbra, città francescana. La successiva adozione da parte degli zii materni. E poi il viaggio, questo definitivo dalla provincia di Ancona, con in vista l’Adriatico, sull’altopiano tra Marche ed Umbria. Ed un grande, drammatico avvenimento, 22 anni fa: il terremoto e la lunga, seppure felice ricostruzione. Buon compleanno, signora Carla e buona lettura e buona musica, naturalmente!