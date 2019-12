VOLLEY - Biancorossi in campo domani alle 18 contro la Kione per il match di SuperLega

La Lube Civitanova torna in campo in SuperLega dopo la vittoria al Mondiale per Club e l’esordio vincente in Champions League: ancora un impegno in trasferta per Juantorena e compagni che domani (ore 18, diretta Eleven Sports) sono di scena a Padova contro la Kioene per il penultimo turno del girone di andata del massimo campionato. La squadra è già in Veneto da ieri sera (Ghafour si è unito al gruppo), rientrando direttamente dalla Repubblica Ceca, oggi si allenerà nell’impianto padovano: i biancorossi vanno a caccia della vittoria che garantirebbe la certezza di essere campioni d’inverno al giro di boa con una giornata di anticipo. «Dopo la trasferta in Repubblica Ceca – commenta Juantorena – non torniamo nemmeno a Civitanova ma andiamo direttamente a Padova per una nuova sfida lontano da casa, stavolta in campionato. Sappiamo che sarà tosta perché i nostri avversari vorranno dare il massimo di fronte al proprio pubblico, ma vogliamo ottenere una vittoria per raggiungere così aritmeticamente la vetta di regular season al giro di boa». La squadra di coach Baldovin si affida all’esperta regia dell’ex Dragan Travica in diagonale con i colpi dell’opposto cubano Hernandez. Al centro la giovane coppia italiano Polo-Volpato, mentre in banda c’è un altro ex, Luigi Randazzo (in alternativa il canadese Barnes), insieme al giapponese Ishikawa. Il libero è lo spagnolo Danani. «Quella di domenica sarà sicuramente una partita difficile – dice Ryley Barnes, schiacciatore Kioene – La recente vittoria del titolo mondiale conferma le qualità di questa grandissima squadra, che arriverà qui galvanizzata e con la voglia di consolidare la prima posizione in classifica. Sappiamo di partire da sfavoriti, ma questa settimana ci stiamo allenando molto bene e vogliamo dare battaglia. Cercheremo di sfruttare il fattore Kioene Arena per farci trascinare dai nostri tifosi».