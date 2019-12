PROMOZIONE - L'attaccante centrale, classe 1988, arriva dal Valdichienti Ponte. Potrà essere schierato già nel match di domani contro la Civitanovese

Colpo in attacco per la Maceratese, preso l’attaccante centrale Gianluca Adami, in uscita dal Valdichienti Ponte. Classe 1988, quarantadue gol nelle nelle ultime quattro annate di Eccellenza Marche con Porto Sant’Elpidio, Montegiorgio e Tolentino. Nella scorsa stagione protagonista dell’approdo in Serie D proprio con il Porto Sant’Elpidio. Giocatore con lo spiccato senso del gol ma anche dalla raffinata intelligenza tattica, lo rendono un vero e proprio regista offensivo. Adami può scendere in campo sin dal derby di domani con la Civitanovese.