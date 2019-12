SAN SEVERINO - Domani e venerdì incontri formativi sulla sicurezza stradale al Divini

Nell’ambito dei progetti di educazione, sicurezza e prevenzione, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino Marche, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con le associazioni “Help Sos Salute e Famiglia” e “Bike Zone”, ha programmato per domani e dopodomani (giovedì 12 e venerdì 13 dicembre) l’incontro formativo dal titolo: “Precedenza alla vita” per informare, sensibilizzare e cercare di diffondere il rispetto delle norme di sicurezza in ambito stradale tra gli studenti delle classi quarte e quinte attraverso il racconto e l’esperienza di Mario Scarponi, fratello di Michele Scarponi, campione di ciclismo che ha perso la vita investito durante un allenamento.