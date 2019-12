MACERATA - La prossima edizione del ciclo di conferenze è in programma per la prossima primavera

Lo scorso venerdì si è concluso il ciclo di conferenze di “Scienza in città”: in una gremita sala Giovannetti il prof Angelo Angeletti ha incantato il pubblico con una bella esposizione sulla volta celeste e sui miti collegati ai nomi delle stelle e delle costellazioni. Purtroppo un cielo molto nuvoloso ha impedito al numeroso pubblico di effettuare delle osservazioni al telescopio dalla terrazza del Palazzo degli Studi, ma la conferenza di Angeletti è stata così interessante da far dimenticare il contrattempo meteorologico.

Gli organizzatori delle conferenze, ossia l’associazione “Amici del Liceo Galilei” ed i docenti del liceo scientifico, hanno già in cantiere l’organizzazione della prossima edizione di “Scienza in città”, prevista per la prossima primavera. Dopo la conferenza gli “Amici del Liceo”, in compagnia del preside Pierfrancesco Castiglioni e del professor Angeletti, si sono riuniti in un ristorante cittadino per scambiarsi gli auguri per le prossime festività.