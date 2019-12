CONCORSO - La 22enne di Appignano, dottoressa in infermieristica, si contende il titolo il 13 dicembre a Vignola (Modena)

Il 13 dicembre alle 21 nel teatro Ermanno Fabbri di Vignola (Modena) ci sarà anche Giulia Mariani, 22enne di Appignano, per la finalissima nazionale del concorso Miss Curvyssima.

L’evento vede protagoniste modelle curvy, dalla taglia 44 in poi che si contenderanno il titolo di Miss Curvyssima 2019, titolo in carica alla Miss 2018, Melania Melato, proveniente da Venezia che nella serata di venerdì 13 passerà la corona alla nuova vincitrice. Miss Curvyssima, attraverso un percorso di selezione ha individuato 25 finaliste nazionali provenienti da tutta Italia di età compresa tra i 16 e 45 anni.

Giulia Mariani è del segno della Bilancia. Dottoressa in infermieristica ha l’hobby del viaggio. Sogna di vivere in un castello come una principessa. Partecipa a Miss Curvyssima dopo aver vissuto l’ultima edizione tra il pubblico; «Dissi a mia mamma che l’anno successivo avrei partecipato anch’io». E così è stato. Il suo motto: «L’unico modo di amare il proprio lavoro è amare quello che fai. Delle mie Marche porto il coraggio e la forza di rialzarsi sempre».

Durante la finalissima che verrà condotta da Samantha Togni affiancata dal modello e attore Francesco Allegra, le concorrenti alterneranno momenti di sfilata a momenti di gara, valutate da una giuria di esperti nei settori della moda, della bellezza e dell’immagine oltre che da una rappresentanza della stampa. La serata partirà con un’eliminazione diretta: cinque ragazze, esterne alle 25 selezionate strapperanno il diritto di proseguire a due concorrenti che abbandoneranno il sogno di conquistare l’ambito titolo. Tre saranno le fasi di eliminazione prima della proclamazione: da 25 concorrenti ne verranno eliminate 15. Le 10 rimanenti continueranno la gara fino all’eliminazione di altre 5. Delle 5 rimanenti solo una si aggiudicherà il titolo di Miss Curvyssima 2019 con fascia e corona.

Durante la serata, la giuria assegnerà quattro fasce-testimonial a cura degli sponsor, finalizzate a individuare volti nuovi per campagne pubblicitarie-cinematografiche e shooting per l’anno 2020. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.