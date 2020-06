IRIDATI - Tra i tantissimi messaggi di congratulazioni anche quello della stella del calcio brasiliano all'amico Bruninho

Centinaia di messaggi di congratulazioni sono giunti alla Cucine Lube Civitanova da tutto il mondo del volley e non solo, dopo la conquista del titolo iridato in Brasile. A partire da quelli arrivati dal presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Bruno Cattaneo, e dal vice presidente nonché commissario straordinario Fipav Marche, Giuseppe Manfredi, a quelli inviati dal presidente della Lega Pallavolo Serie A, Diego Mosna, e dall’amministratore delegato, Massimo Righi, per arrivare alla tantissime società sportive del territorio e di fuori regione, non solo di pallavolo.

Il suo messaggio ha fatto pervenire subito dopo la fine del match anche il ct della Nazionale di calcio Roberto Mancini, da sempre vicino alla Lube Volley e ospite della festa Scudetto dello scorso ottobre a Civitanova (leggi l’articolo). E addirittura anche dalla stella del calcio brasiliano Neymar jr, ora al Psg, ha fatto i complimenti attraverso il suo profilo Instagram all’amico Bruno Rezende (Bruninho) premiato tra l’altro come miglior palleggiatore del Mondiale.