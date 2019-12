CONTRASTO - La Squadra mobile di Macerata ha prelevato infiorescenze che saranno analizzate. La ditta riforniva anche negozi della nostra provincia già finiti nel mirino della polizia. Indagato per spaccio il titolare

Dopo i negozi di cannabis light, la polizia ha messo a segno un blitz in una azienda agricola che coltiva e produce cannabis e che rifornisce proprio quel genere di attività finite nel mirino della questura. I poliziotti hanno sequestrato campioni di infiorescenze in una azienda delle Marche che verranno analizzati per scoprire quanto sia il principio attivo. La Squadra mobile ha risalito la filiera a partire dai prodotti che venivano venduti nella nostra provincia e sono arrivati al produttore. Il titolare dell’azienda agricola è indagato per spaccio. L’operazione è stata messa a segno con il coordinamento del procuratore Giovanni Giorgio e del pm Enrico Riccioni. Il questore Antonio Pignataro sottolinea l’impegno costante della polizia nel contrasto della diffusione delle droghe e a tutela di ragazzi e famiglie. «Abbiamo percepito una stanchezza della comunità della provincia di Macerata di fronte all’inerzia ed all’indifferenza del legislatore ma abbiamo anche assistito ad una unanime attestazione di stima a seguito della chiusura di questi negozi perché la gente ha bisogno di presenza, di vicinanza, di solidarietà» dice il questore.