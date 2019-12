ECCELLENZA - Niente da fare per la squadra di Lattanzi sul campo della seconda della classe. Finisce 2 a 0 (in gol Ciarmela e Sensi)

Il Montefano torna a mani vuote da Porto d’Ascoli, nell’anticipo della 13esima giornata d’andata. Al Ciarrocchi, i viola di Lattanzi cadono all’inglese al cospetto della vicecapolista d’Eccellenza, a segno una volta per tempo con Ciarmela e Sensi. Il Montefano resta in zona playout con 14 punti e domenica prossima attenderà la visita del Castelfidardo.

La cronaca. Al 6′ Rocchi è chiamato in causa sulla conclusione di prima effettuata da Ciarmela. Il duello fra i due si ripete al 12′ e ad avere la meglio è sempre il numero uno ospite. Al 20′, però, Ciarmela riesce ad infrangere il muro eretto da Rocchi: il numero nove locale è bravo a ribadire in rete un precedente tiro di Napolano. Il Montefano riesce a portarsi in avanti al 34′, ma nessun giocatore viola raccoglie il tirocross di Vipera. Quindi Rocchi devia in angolo un incornata di Vallorani. La partita è ricca di occasioni e quella più immediata avviene al 40′: il calcio piazzato di Palmucci sfiora il legno. Stessa sorte alla punizione di Napolano, fuori di un soffio. Rocchi si supera anche nell’ultima emozione della prima frazione, partita dai piedi di Valentini. Il Montefano prova a spingere nella ripresa e al 10′ Vipera calcia a lato un bel assist di Mastronunzio. Il Porto d’Ascoli non perdona al primo tentativo: Sensi gonfia la rete su un incornata nata dalla punizione di Napolano. È 2-0 e i ragazzi di Lattanzi gridano al gol quando Moschetta in area spara in porta ma la sfera non centra di un nulla lo specchio. Lo stesso accade al 39′, sul palo centrato da Bonacci. Di Nardo sventa il pericolo anche in pieno recupero sul colpo di testa di Gigli.

Il tabellino:

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Di Nardo; Petrini, Sensi, Vallorani, Pasqualini Lorenzo; Gabrielli (26′ s.t. Capocasa), Rossi; Valentini (37′ s.t. Sanamè), Ciarmela (34′ s.t. Trawally), Verdesi (47′ s.t. Lazzarini); Napolano. A disp.: Pieragostini, Tassotti, Vespa, Ruggeri, Tittarelli. All.: Izzotti.

MONTEFANO (4-4-2): Rocchi; Galassi (35′ s.t. A. Pasqualini), Donati , Moschetta, Del Moro (31′ Vipera); Carotti, Latini (30′ Pigini), Gigli (25′ s.t. Pucci), Palmucci; Mastronunzio, Bonacci. A disp.: Mengoni, Camilloni, Donnari, Cingolani, Camilloni. All.: Lattanzi.

ARBITRO: Romario Gorreja della sezione di Ancona

RETI: 20′ p.t. Ciarmela, 25′ s.t. Sensi

NOTE: Spettatori: 150 circa. Ammoniti: Sensi, Moschetta, Gigli. Angoli: 8-3. Recupero: 5′ (1’+4′).