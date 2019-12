CIVITANOVA - Venerdì 6 dicembre al Coworking Navitas l'incontro formativo per scoprire come usare Amazon come partner commerciale. Appuntamento promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo

Dopo l’organizzazione del convegno di presentazione all’hotel Horizon dell’accordo Ice – Amazon per il sostegno della promozione e vendita dei prodotti di eccellenza sulla piattaforma di e-commerce creata da Amazon stessa per il Made in Italy, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo ha già prontamente organizzato i primi incontri informativi e formativi dedicati sia alle numerose imprese fermane e maceratesi che hanno preso parte all’incontro e sia agli imprenditori e professionisti che non vi hanno potuto prendere parte ma che desiderano iniziare un percorso di digitalizzazione della propria impresa, fino ad arrivare poi alla vendita su Amazon delle produzioni di qualità ed eccellenza del territorio.

Venerdì 6 dicembre al Coworking Navitas di Civitanova sarà presente Luca Carbonelli, conosciuto imprenditore artigiano di seconda generazione, esperto di Marketing ed e-commerce, con particolare preparazione nella gestione della piattaforma Amazon. Dal 2004 gestisce l’azienda di famiglia, di cui è fautore della trasformazione digitale che le ha permesso di imporsi nel mercato online come punto di riferimento del made in Italy. Carbonelli ha già tenuto in provincia di Macerata due incontri formativi su questi temi, a dicembre 2018 e maggio 2019, sempre con Confartigianato. Torna il 6 dicembre prossimo, a Civitanova, all’interno dei “PerCorsi” formativi sul digitale che Confartigianato ha organizzato con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche. Dalle 9,30 alle 16,30 terrà infatti un workshop formativo sul tema “Fai di Amazon il partner commerciale della tua impresa”. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile chiedere l’ammissione a partecipare registrandosi qui.

Per chi non potrà prendere parte al corso formativo ma vorrà comunque incontrare Luca Carbonelli per conoscere la sua storia imprenditoriale ed il percorso vincente alla digitalizzazione, possibile per ogni impresa desiderosa di innovarsi e crescere nel presente e futuro, l’appuntamento è alle 18,30 di venerdì sempre al Navitas Coworking (zona industriale A di Civitanova, via Enzo Ferrari 9). Ingresso aperto al pubblico previa registrazione. Luca Carbonelli presenterà infatti il suo libro da poco editato e distribuito proprio da Amazon, dal titolo: “Falla esplodere. Come una piccola impresa può affrontare la trasformazione digitale”. A dialogare con l’autore su questo tema così cruciale per il futuro delle nostre imprese ci saranno Barbara Trasatti, stimata imprenditrice nel settore della Comunicazione, Andrea Carpineti co-fondatore di Dis Shoes, Sara Servili, fondatrice e Amministratore di Fidoka srl e presidente del Gruppo Ict di Confartigianato ed Emanuele Conforti fondatore di Mymarca, frequentatissimo portale di e-commerce per i nostri prodotti tipici ed eccellenti, di recente eletto presidente del Gruppo Giovani dell’Associazione. Giuseppe Ripani, responsabile dei Servizi e Consulenza per la digitalizzazione e l’innovazione 4.0 di Confartigianato coordinerà la serata che si concluderà alle 19,45 con un aperitivo di networking e la possibilità di acquistare una copia del libro autografata dall’autore. Per chi volesse partecipare a questa occasione, aperta a tutti ma con posti limitati, la prenotazione obbligatoria qui.