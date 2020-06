ATENEO - Il direttore generale Vincenzo Tedesco ha preso parte alla giornata di studi, organizzata dalle università del Veneto, sul tema dell'anticorruzione

“Anticorruzione. A che punto siamo? A 7 anni dalla legge 190/2012” è stato il tema della giornata di studi organizzata dalle università del Veneto, che si tenuta venerdì scorso a Venezia, nella sede dell’università Iuav, alla quale ha preso parte in qualità di relatore e coordinatore dei lavori anche Vincenzo Tedesco, direttore generale di Unicam.

L’incontro ha voluto rappresentare un contributo al dibattito sull’importanza della legalità nei meccanismi dell’amministrazione pubblica, con l’obiettivo di rafforzare il senso collettivo di consapevolezza e responsabilità. Su impulso della direzione generale, infatti, anche Unicam sta lavorando molto sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza, attraverso la riorganizzazione degli uffici e delle procedure dell’ateneo, e con una serie di seminari di formazione sia per il personale interno che per il personale impiegato negli enti pubblici del territorio. «Avermi convocato – spiega il direttore Tedesco – per coordinare i lavori di un incontro che vede coinvolte tutte le università del Veneto, è un chiaro segnale di apprezzamento per quanto Unicam sta facendo nell’ambito dell’anticorruzione. Il nostro auspicio è quello di proseguire su questa linea e coinvolgere, in un percorso sempre più condiviso, quanti vorranno unirsi a momenti di riflessioni e dibattito come questo, utilissimo per poter organizzare al meglio le attività collegate a un tema di fondamentale importanza».