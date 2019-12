SERIE D - Al vantaggio firmato Mingiano risponde Varsi su rigore: in terra molisana arriva l'ottavo risultato utile consecutivo per i rossoblu

Al Civitelle di Agnone la Sangiustese ottiene il quinto pareggio consecutivo, impattando 1-1 con il Vastogirardi e proseguendo così la striscia positiva (otto risultati utili di fila) prima del difficile anticipo di sabato prossimo in casa con il Campobasso reduce dalla brillante vittoria con la Recanatese. La seconda lunga trasferta consecutiva frutta un altro punto importante per i ragazzi di Senigagliesi, ottenuto su un campo sempre difficile per velocità e clima atmosferico e ambientale. Ritmi indiavolati sin dall’avvio per i guizzanti padroni di casa, subito alla ricerca del varco giusto per fare male ed indirizzare l’incontro.

Confermata la squalifica di tre giornate inflitta al difensore Sergio Ruggeri dopo la gara con il Montegiorgio e privo anche di Kyeremateng (squalificato) e di Corbo infortunato, mister Farina sposta Gentile in avanti e getta all’arrembaggio Varsi, Fazio e Pettrone, i quali nei primi 45’, pur sfondando più volte su entrambe le corsie, trovavano sempre a fare ottima guardia della propria porta un super Chiodini.

Mister Senigagliesi, orfano di Pezzotti, ritrovava invece in mediana Perfetti, proponendo dal primo minuto Manari nel consueto tridente offensivo. Dopo una prima frazione molto aggressiva da parte dei padroni di casa, nella ripresa prevedibilmente scende il ritmo, mentre cresce il numero delle occasioni su entrambi i fronti. La Sangiustese, al primo vero affondo, capitalizza con un rapace Mingiano ben imbeccato da Zannini. I rossoblù, con l’ingresso di Mattia Palladini, Boschetti e Basconi salgono di tono e non subiscono più, complice anche un netto calo dei locali, le continue folate di Pettrone e compagni. Il pari arriva però dal dischetto con un capovolgimento di fronte dopo un’azione pericolosa per gli ospiti. A siglare l’1-1 è Varsi, in assoluto uno dei migliori dei suoi. Il Vastogirardi inanella complessivamente ben dieci tiri dalla bandierina, ma anche la Sangiustese si rende più volte pericolosa in ripartenza dalle parti di Caparro, peccando poi di esperienza e freddezza nell’ultimo passaggio che avrebbe potuto valere il clamoroso sorpasso. Risultato giusto e divisione della posta equa contro una squadra che sicuramente di matricola ha ben poco e che darà del filo da torcere a tutte le contendenti che giungeranno in Molise per affrontarla.

Il tabellino:

VASTOGIRARDI (4-3-3): Caparro, Lepore, De Vizia, Di Lullo, Nespoli, Mikaylowski, Varsi, Fazio (17’ s.t. D’Aguanno), De Feo (24’ s.t. Grazioso), Pettrone (38’ s.t. Gargiulo), Gentile (22’ s.t. Coia). A disp.: Luglio, Di Stadio, Perrino, Barile, Fatone. All.: Francesco Farina.

SANGIUSTESE (4-3-3): Chiodini, Zannini, Orazzo (3’ st Basconi),Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Manari (11’ st Boschetti), Palladini Alessio, Mingiano (38’ st Mengoni), Proesmans, Romano (11’ st Palladini Mattia). A disposizione: Raccio, Bambozzi, Doci, Amabile,Ercoli. Allenatore: Stefano Senigagliesi.

TERNA ARBITRALE: Emanuele Ceriello di Chiari (Cecchi di Roma1 e Mainella di Lanciano)

RETI: 14’ s.t. Mingiano, 27’ s.t. Varsi (rig.)

NOTE: ammoniti Romano, Mikaylowski, Gentile e Pettrone. Corner 10-1. Recupero: 4′ (1’ + 3’).