BELFORTE - Il Rotary di Tolentino ha organizzato un incontro nella storica azienda presieduta da Nando Ottavi. Si è parlato di ricerca, innovazione e sostenibilità

Il Rotary di Tolentino è vicino al territorio. Il club, presieduto da Carla Passacanando, ha così organizzato, l’altra sera, un incontro al centro direzionale della Simonelli Group di Belforte e una visita al reparto produzione dell’azienda leader nel settore macchine da caffè nel mondo.

«E’ un’azienda sempre all’avanguardia», ha sottolineato Nando Ottavi, presidente della Simonelli Group e fondatore dell’azienda, nel suo intervento con il quale ha ripercorso alcune tappe della Nuova Simonelli che dal 1936 produce macchine per caffè espresso ed ora le esporta in tutto il mondo. Oggi vanta una vasta gamma di prodotti in grado di soddisfare le esigenze dell’intero settore dell’ospitalità. Ottavi si è soffermato anche sul tema ricerca che l’azienda svolge con le diverse università del territorio marchigiano. Su innovazione e sostenibilità, invece, ha parlato Mauro Parrini, chief operating office Simonelli Group, che tra l’altro ha fatto da cicerone alla visita nel reparto produzione dello stabilimento. Con l’ausilio di studi condotti da ricercatori vengono presentati dati relativi ai vari materiali utilizzati e viene affrontato il problema di come ridurre l’impatto sull’ambiente e quindi come rendere le macchine per caffè sempre più sostenibili. A quest’ultimo fine Simonelli Group contribuisce non solo con i suoi processi produttivi, ma anche con l’introduzione nei propri prodotti di tecnologie particolarmente innovative. All’incontro “Simonelli Group. Creatività e saggezza dalle Marche al resto del mondo” è intervenuto anche il sindaco di Belforte Alessio Vita, che ha evidenziato l’importanza di avere un’eccellenza nel territorio. L’incontro è terminato con la scoperta di caffè speciali grazie a Dario Ciarlantini, consulente Simonelli Group, il quale, dopo aver illustrato l’origine del caffè e le differenze organolettiche, ha sottoposto i presenti ad un simpatico test dopo l’assaggio di tre differenti caffè verde. <>