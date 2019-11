RICONOSCIMENTO - Si tratta di Bruno Giusti e Manuel Brando, docente all'università di Dresda. Gli attestati consegnati dall'associazione Le Casette

di Ugo Bellesi

E’ stata una bellissima esperienza quella vissuta sabato dagli studenti del 5° Liceo scientifico di Macerata, guidati dal loro dirigente scolastico Pierfrancesco Castiglioni, che hanno partecipato all’incontro “Il piacere della conoscenza” che si è tenuto nella sala Giovannetti del palazzo degli Studi. Si è trattato infatti di un “seminario”, organizzato dall’associazione culturale “Le Casette” in collaborazione con lo stesso Liceo scientifico, che ha avuto per protagonista il prof. Manuel Brando, docente e ricercatore al Max-Planck Institute di Dresda.

Egli ha esordito parlando della sua preparazione scolastica, prima al Liceo scientifico di Macerata e poi all’Università di Camerino, che lo ha portato a frequentare alcuni dei maggiori istituti di ricerca tedeschi, avendo ovviamente contatti anche con ricercatori di altre nazioni con scambi reciproci di esperienze fondamentali. Tutto ciò fino ad arrivare al laboratorio di ricerche delle basse temperature chimico fisiche a Dresda. Il prof. Brando ha quindi mostrato agli studenti alcuni esperimenti attraverso i quali ci si è resi conto non solo della complessità della ricerca ma soprattutto dell’importanza fondamentale dei risultati conseguiti. Nel pomeriggio, nel corso di un’assemblea degli iscritti all’Associazione “Le Casette”, c’è stata la cerimonia di consegna, da parte del presidente Pierluigi Pianesi, degli attestati di “Maceratese eccellente” a Bruno Giusti (nato all’Isola d’Elba ma maceratese da sempre) e a Manuel Brando. Bruno Giusti, già noto a Macerata come parrucchiere (nel 1972 ha conquistato il titolo italiano al campionato per parrucchieri), è il creatore del progetto “Ritorno alla bellezza”, tutt’ora in atto nel reparto di oncologia di Macerata. Progetto che ha lo scopo di aiutare le pazienti oncologiche sottoposte a chemioterapia nel disagio collegato alla perdita dei capelli. Con competenza e gentilezza egli guida le pazienti nella scelta del taglio, nella prova delle parrucche che vengono a loro donate, rassicurandole e coccolandole. Stimolato dal successo di questo suo progetto egli ha continuato gli studi conseguendo nel 2004 all’Università di Macerata la laurea triennale in scienza delle comunicazioni, con indirizzo “comunicazione di massa”. Sempre all’Università di Macerata ha ottenuto nel 2011 la laurea magistrale in scienza della comunicazione pubblica d’impresa e pubblicità. Infine nel 2016 all’Università La Sapienza di Roma ha conseguito la laurea magistrale in comunicazione scientifica biomedica. Il presidente Pianesi ha poi presentato il prof. Brando, spiegando che, dopo aver conseguito nel 1997 la laurea in Fisica all’Università di Camerino, ha fatto il dottorato di ricerca all’Università di Augusta nel 2001, insegnando poi fisica al Liceo scientifico di Recanati (2001/2004). Dalle Marche ha quindi “spiccato il volo” prima per Londra (come ricercatore associato alla Royal Holloway University dal 2004 al 2006) e poi per Dresda (come ricercatore associato all’Istituto Max Planck per la fisica chimica dei solidi dal 2006 al 2008). E proprio dal 2008 ha avuto l’incarico di capo del “Gruppo condizioni estreme” sempre all’Istituto Max Planck per la fisica chimica dei solidi di Dresda. Ed attualmente è sempre impegnato con il lavoro di ricerca a Dresda (ma ciò non gli ha impedito nel 2014 una breve esperienza di professore all’Università di Gottinga) con particolari interessi rivolti ai sistemi di elettroni fortemente correlati, alle transizioni di fase quantistiche e fenomeni non fermi-liquidi, fermioni pesanti, superconduttività non convenzionale.