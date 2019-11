VISSO - L'uomo era rimasto bloccato nella discesa da una parete a Cervara, zona impervia al confine tra Marche ed Umbria

Cacciatore in difficoltà nella discesa da una parete in una zona impervia al confine tra Marche ed Umbria, intervento del Soccorso Alpino della stazione di Macerata. Le operazioni di recupero in zona Cervara a Visso si sono concluse intorno alle 18,15. L’uomo, che aveva allertato i soccorsi intorno alle 16,20, sta bene ed è in buone condizioni. Nonostante pioggia e buio il cacciatore è stato individuato perché aveva indossato il giubbotto ad alta visibilità e in poco meno di due ore è stato condotto in salvo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco di Visso e personale del Soccorso Alpino umbro.

(Servizio aggiornato alle 18,30)