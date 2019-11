IL BOLLETTINO della Protezione civile regionale valido per il pomeriggio di domani e per tutta la giornata di lunedì

Pioggia, vento e mareggiate: la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo attiva dalle 14 di domani fino a tutta la giornata di lunedì. Bollino arancione per le zone dell’Ascolano e del Fermano. Nelle zone interne del Maceratese, invece, l’attenzione è alta per il rischio idrogeologico. Dal pomeriggio di domani, le piogge saranno più abbondanti nelle aree interne e nell’Ascolano, con picchi locali elevati, e potranno assumere anche carattere di rovescio. Forti raffiche di vento soffieranno da sud est su tutta le Marche, e in particolare lungo le zone costiere: nel Pesarese e nell’Anconetano probabili fenomeni di burrasca e tempeste nel tardo pomeriggio di domani. Il mare sarà molto mosso nelle zone settentrionali della regione e agitato lungo tutto il litorale. La situazione resterà invariata anche nella giornata di lunedì, quando venti tesi soffieranno da est nord e nord est, con mare molto mosso su tutta l’area costiera.