CIVITANOVA - Vincenzo Marino contesta i criteri utilizzati dal comando per l'attribuzione dei ruoli di ufficiali e ispettore denunciando una infrazione alla legge regionale

«A Civitanova si regalano i gradi in barba alla legge regionale». Il sindacato Ugl della polizia locale denuncia una violazione alla legge regionale che disciplina l’attribuzione dei gradi per la municipale. A scrivere al Prefetto, al sindaco e al comitato tecnico della regione Marche è Vincenzo Marino dell’Ugl Marche che contesta i criteri utilizzati dal comando della municipale di Civitanova per l’attribuzione dei gradi di ufficiali e ispettore. «Dopo aver chiesto lumi sui criteri logico-giuridici utilizzati nell’applicazione della nuova normativa sui segni distinti, ovvero sui nuovi gradi disciplinati dal Regolamento Regionale 2/17 – commenta Marino – la risposta che ci è stata data in sintesi è questa: siccome non ci sono figure con il ruolo di ispettore, l’abbiamo creata». Per il sindacato è apertamente una violazione dei criteri selezionati ovvero anzianità di servizio e categoria di livello economico. Praticamente il regolamento regionale prevede un incrocio di questi parametri per lo scatto di carriera: ad esempio per una figura con trattamento economico C4 occorrono dai 12 ai 17 anni per poter diventare ispettore, se in categoria C1 gli anni necessari salgono a 32. «Ma a Civitanova hanno attribuito il grado ad una persona che ha 12 anni di anzianità di servizio complessiva, ma un trattamento economico inferiore al C4, scatto maturato solo recentemente. E lo stesso è stato fatto per la figura da “vice commissario” appena nominato. Sembrerebbe illogica ed impropria nonostante si sia chiesto spiegazioni e consigliato al diretto interessato. L’applicazione della norma ossia il grado di “sostituto commissario” in quanto esigerebbe l’anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo con profilo da D1. Tutto questo rappresenta per noi dell’Ugl un valido motivo per segnalare e chiedere un intervento al Prefetto, Sindaco e Comitato Tecnico Regione Marche, organismo ideatore e propulsivo della normativa, per un eventuale omissione nell’applicazione della norma ed un probabile discrimine nei confronti di chi invece le regole oltre a farle applicare, le rispetta».