SAN SEVERINO - In occasione della festa annuale dell'associazione, la consegna da parte del presidente Adalberto Bontempi al Comune, all’Accademia musicale Feronia e alla biblioteca “Francesco Antolisei”

In occasione del “Seniority Day”, la tradizionale festa annuale che coinvolge tutti gli iscritti e le loro famiglie, i soci della provincia di Ancona dell’Alatel, l’Associazione di pensionati e lavoratori del Gruppo Telecom Italia, si sono ritrovati a San Severino per una giornata alla scoperta delle bellezze del territorio. L’iniziativa si è particolarmente contraddistinta per la donazione, da parte del presidente della sezione provinciale anconetana Alatel, Adalberto Bontempi, di un’intera collezione di dischi di musica classica, lirica e sinfonica al Comune e all’Accademia musicale Feronia e di libri destinati alla biblioteca comunale “Francesco Antolisei”. Un vero e proprio tesoro donato spontaneamente alla comunità settempedana, composto da 24 eleganti custodie con 250 album di musica. Insieme ai dischi rigidi, sono stati consegnati al sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, anche 8 cofanetti cd di esecuzioni al pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli, 13 cofanetti di musica ecclesiastica, dischi a 78 e 45 giri di grandi interpreti, come Beniamino Gigli, Mario Del Monaco, Enrico Caruso e Tito Gobbi e circa 450 cd di brani di letteratura classica per la dizione di Vittorio Gassman, Alberto Lupo, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà e altri. Al materiale discografico si sono poi aggiunti numerosi volumi, saggi e romanzi di recente pubblicazione.

La cerimonia di consegna è stata ospitata al teatro Feronia, alla presenza, oltre che del primo cittadino settempedano, anche del presidente della sezione regionale Marche e Umbria di Alatel, ingegner Giovanni Molinari, del presidente Alatel per la provincia di Macerata, Luigi Ortenzi, e dell’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi. Dopo la visita al teatro Feronia, la festa si è conclusa con un tour alla pinacoteca civica “Tacchi Venturi” e alla basilica di San Lorenzo in Doliolo.

Sabato 30 novembre i soci Alatel, questa volta della delegazione della provincia di Macerata, torneranno ancora a San Severino, per andare alla scoperta dei monumenti della città. Oltre al Feronia e alla pinacoteca, questa volta la visita interesserà anche il museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al Monte.