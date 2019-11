MACERATA - Per coprire i 14 posti vacanti, l'ufficio del Comune contatterà i candidati idonei non selezionati per e mail

Sono state pubblicate nel sito alla voce Primo Piano le graduatorie relative alle selezioni dei progetti di Servizio civile universale, fatte salve le verifiche di competenza della Struttura regionale delle Marche per il servizio civile e dell’Ufficio per il servizio civile universale, e gli elenchi dei candidati esclusi perché assenti al colloquio. Gli elenchi sono distinti per progetto e scaricabili nella colonna graduatorie. L’Ufficio Servizio civile, per coprire i 14 posti vacanti, contatterà, in ordine di graduatoria, i candidati idonei non selezionati per e mail.