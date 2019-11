RITRAE Giulia Da Varano bambina, opera del pittore ferrarese Dosso Dossi, rubata dalla pinacoteca comunale nel luglio del 1980. Sarà riconsegnata sabato all'amministrazione comunale dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Genova, che l'hanno ritrovata a Padova

Torna a casa l’ultima duchessa di Camerino, Giulia Da Varano che in quell’epoca rinascimentale turbolenta e ricca di intrighi ottenne lo stesso privilegio che è stato riconosciuto all’attuale sovrana del Regno Unito, la Regina Elisabetta, cioè quello di essere erede unica della casata di famiglia. Il quadro che la ritrae bambina, opera del pittore ferrarese Dosso Dossi, trafugato da Camerino nella notte tra il 12 e 13 luglio 1980, insieme ad altri 12 quadri dalla pinacoteca comunale allora ospitata a San Francesco, sarà consegnato sabato prossimo alle ore 16 Palazzo Sabbieti all’amministrazione comunale dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Genova, che lo hanno ritrovato a Padova.

Per il momento non si hanno notizie degli altri quadri, tutti ritratti acquistati nel 1880 dal Comune di Camerino che diedero origine al nucleo espositivo della pinacoteca comunale. Probabilmente fu un furto su commissione, come ricordato da Barbara Mastrocola, perché scelsero tutti dipinti di piccola taglia. Il dipinto che fu realizzato da Dossi nel 1524, stava per essere acquistato da un privato che lo stava facendo restaurare ed era appartenente ad un gallerista di Padova. Tutti i dettagli saranno riferiti sabato prossimo direttamente dai militari che lo hanno ritrovato. Un caso più unico che raro, quello di ritrovare a 39 anni di distanza un dipinto rubato e per di più realizzato da un pittore importante come Dosso Dossi. La vita di Giulia Da Varano, nipote di quel Lorenzo Il Magnifico che scriveva “quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia, chi vuol esser lieto sia, del doman non v’è certezza”, fu segnata sin da piccola dalla morte del padre Giovanni Maria Varano quando aveva solo quattro anni. Lui voleva farla sposare ai Varano di Ferrara e far ripartire la gloriosa casata che non aveva altri eredi, lo scrisse nel testamento che causò guerre turbolente. Le sorti del ducato furono rette dalla consorte Caterina Cybo, alla fine Giulia a soli 14 anni sposò Guidobaldo della Rovere, che era innamorato di un’altra donna e divenne duchessa di Urbino. Ebbe una figlia che come la madre fu data un matrimonio per ragioni dinastiche e morì ancora prima di compiere trent’anni. Giulia si spense a soli 24 anni. Il suo è un vero e proprio ritratto di fidanzamento, dietro era scritto Giulia Da Varano duchessa di Urbino, mentre Camerino è stato cancellato. In quell’epoca Camerino era un ducato ricco e fiorente, la cui storia secolare era alle ultime battute, non molti anni prima che venisse definitivamente annesso allo stato della Chiesa. Ad illustrare l’evento sono intervenuti il sindaco Sandro Sborgia, l’assessore alla cultura Giovanna Sartori, il rettore Unicam Claudio Pettinari, Daniele Salvi del consiglio regionale e Barbara Mastrocola responsabile delle collezioni civiche. Si potrà ammirare sino al sei gennaio nel deposito attrezzato Venanzina Pennesi accanto al seminario. Il sindaco Sborgia ha annunciato che riaprirà la biblioteca Valentiniana in locali di proprietà dell’università, ha ottenuto il via libera dalla Soprintendenza. Non ha voluto anticipare altri dettagli. Giovanna Sartori ha spiegato che l’evento intitolato “Giulia Da Varano a Camerino, ritorno in terra natia” si inserisce in un progetto più ampio “La bellezza ritrovata, i luoghi della città”, finanziato dalla Regione Marche ed Unicam, che si snoda tra San Venanzio, il deposito attrezzato Venanzina Pennesi, in cui sarà in mostra questo quadro ritrovato, il planetario Unicam di recente inaugurato. Contram metterà a disposizione una navetta elettrica, con una guida che illustrerà le bellezze della città. Il progetto fa parte del cartellone natalizio e si collega anche ad una mostra per la riapertura della basilica di San Venanzio, in programma il prossimo 15 dicembre.