TIPICITA' - Il comune ospite a San Miniato in Toscana per il festival del prezioso tubero bianco

Recanati protagonista in Toscana nella terra del tartufo. Come da tradizione, negli ultimi tre weekend del mese di novembre, San Miniato valorizza il suo prodotto più pregiato, il tartufo bianco, che dal 1969, porta nella cittadina toscana migliaia di turisti. L’antico centro storico di San Miniato, con le caratteristiche vie e le storiche piazze, diventa il più grande laboratorio del gusto a cielo aperto d’Italia, dove buongustai e visitatori si incontrano per apprezzare le eccellenze dell’enogastronomia. Presente nel primo fine settimana anche il comune di Recanati tra le città marchigiane ospitate alla manifestazione e legate a “Tipicità”. Soddisfazione viene espressa dall’assessore alle Culture e Turismo Rita Soccio che dichiara: «Promuovere il nostro territorio e le nostre eccellenze è la priorità e l’obiettivo che ci siamo dati condividendo il progetto di Tipicità. Fare rete è sicuramente il modo migliore per far conoscere le nostre città, il nostro patrimonio culturale, le nostre tradizioni e iniziative. Noi a San Miniato abbiamo parlato dell’importanza di investire nella cultura per avere una crescita economica attraverso il turismo, e sociale per lo sviluppo personale di tutta la comunità».

Il tartufo a San Miniato è occasione d’incontro con personaggi dello spettacolo, della cultura, della cucina, dell’informazione e dello sport. Da alcuni anni è stata istituita l’onorificenza enogastronomica della città, il titolo di ambasciatore del tartufo di San Miniato. Sono più di centoventi i personaggi amanti del bianco sanminiatese. Come da tradizione, il taglio del nastro della manifestazione è stata preceduta nel Palazzo Comunale dalla nomina dei nuovi ambasciatori che quest’anno sono: Gioacchino Bonsignore, condutture di Tg5 Gusto e caporedattore del Tg5, Marco Ardemagni, scrittore e conduttore di Caterpillar Radio2, Erik Tonelli, attore in Un posto al Sole Rai Tre, Alberto Lupini, direttore Italia a Tavola, Luigi Terzago, presidente nazionale Fisar (Federazione Italiana Sommelier), Giuseppe Calabrese, prestigiosa firma enogastronomica di Repubblica e Alfonso Cauteruccio, presidente di GreenAccord.