TURISMO - Pubblicata la clip del campione di ciclismo Vincenzo Nibali, ingaggiato dalla Regione come testimonial per promuovere il nostro territorio



«La mia fuga sono le Marche, il paradiso del bike». Con questa frase il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, testimonial della Regione Marche, chiude lo spot da un minuto che lo vede protagonista insieme alla “bellezza infinita delle Marche”, girato per promuovere il turismo outdoor e il bike Marche Outdoor Marche Tourism #DestinazioneMarche. Il video spot è stato presentato sul profilo Facebook dalla Regione Marche che per far conoscere tutte le proprie sfaccettature, le attrazioni turistiche e le bellezze paesaggistiche, da ammirare particolarmente in bicicletta, ha scelto il vincitore di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, di due titoli italiani, della Milano Sanremo e di due Tirreno Adriatico. Nel video Nibali ‘sfreccia’ con la sua bici da sud a nord delle Marche, tra colline, riviera, monumenti, borghi e città della regione “paradiso del bike”. «Se lo dice Nibali – commenta la Regione – c’è da fidarsi».

Vincenzo Nibali sarà il testimonial della Regione Marche anche per il prossimo anno per veicolare l’immagine del turismo esperienziale specie nelle zone interne, quelle che sono maggiormente sofferenti a seguito del sisma del 2016. Nibali è già stato nei territori colpiti a settembre. «Con Nibali testimonial – ha commentato l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni – intendiamo promuovere con forza e con decisione, non in modo episodico, un prodotto turistico che vede la nostra regione come destinazione turistica in crescita e sempre più di tendenza. Con impegno anche di tutti gli operatori, punteremo ad offrire servizi di qualità per fare della nostra terra, una destinazione di. qualità e di tendenza».