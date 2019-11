IL SINDACO sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli: «Grazie alla collaborazione dei diversi enti coinvolti siamo giunti alla fase di avvio esecutivo del progetto». Interventi realizzati coi fondi europei dell'Asse 8

Entro tre mesi partiranno i lavori di riduzione del rischio idraulico lungo i fiumi Chienti e Potenza, per un importo complessivo di quattro milioni di euro. L’annuncio viene da Pietro Cecoli sindaco di Monte Cavallo: «Grazie alla collaborazione dei diversi enti coinvolti siamo giunti alla fase di avvio esecutivo del progetto, con l’inizio del procedimento in Provincia per la valutazione di impatto ambientale e successivamente l’appalto e l’avvio dei lavori, fondamentali per ricostruire in sicurezza». Si tratta di fondi europei dell’Asse 8 Por-Fesr, relativi al terremoto. In provincia di Macerata una cifra di altri due milioni di euro è stata destinata ad interventi analoghi, lungo il fiume Potenza. Anche in questo caso sono stati trasmessi alla Provincia di Macerata i documenti per la valutazione di impatto ambientale. Lungo il Chienti i lavori interesseranno per la riduzione del rischio idraulico, il tratto dalla confluenza del fiume, fino alla Botte di Varano ed alla galleria delle Fornaci. I progetti interessano i due rami del fiume Chienti dalle sorgenti alla loro confluenza nei comuni di Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Valfornace e Camerino. Sono inoltre ricompresi nella progettazione, su indicazione dei rispettivi comuni il fosso Santa Maria della Valle nel comune di Monte Cavallo e il fosso Varano, fosso di Vallesino e il fosso di Renaccio nel comune di Serravalle di Chienti. Lungo il Potenza i lavori interesseranno il tratto dal ponte Sant’Antonio, fino alla sorgente a Fonte di Brescia, nel territorio dei comuni di San Severino Marche, Gagliole, Castelraimondo, Camerino, Pioraco e Fiuminata, e il progetto per i lavori di ripristino officiosità idraulica da ponte Sant’Antonio a Taccoli, nel territorio di San Severino. Altri lavori sono previsti

in località Rocchetta del comune di San Severino Marche, alle due sorgenti di Fonte di Brescia e Laverino a Fiuminata, comprendendo anche il fosso Valcora, che confluisce nel Potenza, nella zona di Fiuminata.