CIVITANOVA - Il sindacato Ugl lamenta che non è stato dato nessun preavviso dell'installazione della telecamera che riprende anche smarcatempo e ingresso bagni e spogliatoi

«Un sistema di videosorveglianza installato all’entrata del comando della polizia locale di Civitanova e che riprendere anche smarcatempo, bagni, spogliatoi. Ma è stato installato senza il consenso e senza avvisare lavoratori né sindacati». A dirlo è Vincenzo Marino, segretario regionale Ugl polizia e funzioni locali Marche che ha inviato una segnalazione-denuncia al Garante della privacy. «I miei iscritti mi hanno segnalato a suo tempo che è stato installato un sistema di videosorveglianza, senza alcun preavviso. La postazione è all’entrata e riprende anche lo smarcatempo, gli spogliatoi, i bagni. Abbiamo chiesto spiegazioni e ci è stato risposto che “essendo un impianto di videosorveglianza senza registrazione era quindi non assoggetta a nessuna normativa vigente”. Ma non è così». Infatti, spiega ancora il sindacalista, «c’è una sentenza chiara della Corte di Cassazione civile in seguito ad un ricorso che era stato proposto proprio dal Garante alla privacy, che dice che anche i sistemi che non registrano devono essere segnalati, i lavoratori devono essere informati e deve esserci il consenso. Secondo la Cassazione i sistemi di videosorveglianza che non registrano sono equiparabili a quelli che registrano». Il sindacato chiede al Garante di «accertare eventuali violazioni e responsabilità, il ripristino della legalità e la tutela della dignità dei lavoratori e dei cittadini».