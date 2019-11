ENTE - Ha 63 anni, è di Giovinazzo, in provincia di Bari, sostituisce Rosalba Catarini. Gli auguri del presidente Alessandro Gentilucci

E’ Angelo Montaruli il nuovo segretario generale dell’Unione montana Marca di Camerino. 63 anni, nato a Giovinazzo, in provincia di Bari, una laurea in scienze politiche e una carriera nella pubblica amministrazione iniziata negli anni ’80 che, dopo molte esperienze in giro per l’Italia, lo ha portato nelle Marche. Montaruli succede a Rosalba Catarini e dopo la nomina è già operativo nel suo ruolo di segretario, per il quale non percepirà compenso, dato il suo incarico in uno dei comuni facenti parte dell’Unione. Qui ha ricoperto il ruolo di segretario generale nei comuni di Morrovalle, San Severino e Camerino. Attualmente è segretario generale dei comuni di Fiuminata, Serravalle e Belforte e lo scorso 14 ottobre è stato nominato segretario dell’Unione montana Marca di Camerino che comprende i comuni di Camerino, Fiastra, Muccia, Pieve Torina, Serravalle ed Ussita. «La comprovata esperienza del dottor Montaruli, le sue doti professionali ed umane sono nuova ricchezza per l’Unione Montana – dichiara Alessandro Gentilucci, presidente dell’ente e sindaco di Pieve Torina -. La Marca è terra di confine e di incontri. Con questo spirito, inclusivo e mai esclusivo, portiamo avanti l’attività in molteplici ambiti. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sui territori devastati dal sisma per accelerare la ricostruzione, ci adoperiamo per risollevare l’economia e risolvere le criticità di un territorio dove strategico è il settore dei servizi sociali, ma senza mai tralasciare il turismo o la sicurezza, confermato dalla nostra disponibilità ad ospitare la saserma della Compagnia carabinieri di Camerino. Auguriamo buon lavoro al dottor Montaruli e a tutti noi, per continuare ad operare bene e in squadra».