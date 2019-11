MACERATA - La sua mostra "The Last Image" verrà inaugurata l'8 novembre alle 17 al Museo Ricci. L'iniziativa dell'associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi mira a valorizzare i giovani talenti. La presidente Paola Ballesi: «Le Marche si stanno svegliando»

di Elisabetta Pugliese

Il maceratese Michele Carbonari è il vincitore del Premio Pannaggi 2019. Il Premio è stato conferito dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi, la regione Marche, il comune di Macerata, Macerata Musei e la Fondazione Carima, con il patrocinio dell’università di Macerata e del comune di Recanati. La sua mostra «The Last Image» verrà inaugurata l’8 novembre alle 17 al Museo Palazzo Ricci. Ciò che ha favorevolmente colpito la commissione esaminatrice è stata la grande capacità dell’artista di ridare dignità anche agli oggetti più anonimi e muti.





A questo aspetto ha fatto riferimento anche Paola Ballesi, presidente dell’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e critica d’arte: «Quest’anno la commissione ha scelto un pittore che si muove sul figurativo, sulla lunghezza d’onda della contemporaneità. Carbonari non ha la necessità di catturare effettivamente lo spettatore, ma mostra qualcosa di dismesso, che solitamente si butta via che la sua pittura illumina di nuovo. È un artista molto valido». Nel suo discorso, la Ballesi ha voluto riferirsi direttamente a Pannaggi per comunicare un messaggio importante, rivolto principalmente alla popolazione regionale: «Con la sua mostra futurista del 1922, il Maestro voleva dare un pugno nell’occhio ad un pubblico borghese che si era addormentato, così come hanno fatto molti altri artisti negli anni successivi. Oggi vediamo con piacere che le Marche si stanno svegliando, confidiamo che lo facciano sempre di più».

Rosaria Del Balzo Ruiti ha chiarito lo scopo della Fondazione in questo contesto: «Cerchiamo di dare lo spunto ad artisti del territorio, inteso nella sua complessità, a tutto tondo, perché ciò che un giovane artista locale vuole trasmettere a noi e alle future generazioni ha un valore enorme».

Anche Stefania Monteverde, vicesindaco e assessore alla cultura, è intervenuta esprimendo chiaramente l’importanza di ciò che più emerge dal Premio Pannaggi: «Credo che il bello di questo premio – ha detto il vicesindaco – sia proprio il fatto che riesce a unire tutti, le istituzioni, le imprese e la comunità intera, non riguarda solo i musei o gli appassionati d’arte». La Monteverde ha concluso sottolineando che non bisogna lasciarsi coinvolgere dalla volontà di comprendere l’arte con la mente, ma soltanto «aprire palazzi, aprire l’animo e aprire le emozioni».

Infine Nando Ottavi, presidente della Simonelli Group, main sponsor del progetto, ha parlato dell’importanza della cultura italiana: «All’estero la cultura italiana è molto più apprezzata di quello che noi pensiamo. Siamo molto ricchi da questo punto di vista, abbiamo il dovere di sostenere e valorizzare ciò che ci appartiene».

Tra i collaboratori all’iniziativa oltre alla Simonelli Group, la ditta Mosca s.r.l. ed altri sostenitori e collaboratori, come il Rotary Club Macerata, il Centro Studi Pannaggi e il Cesma.