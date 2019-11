MACERATA - Nuovo appuntamento martedì 5 novembre

Nuovo appuntamento con “Salute in cammino” , la camminata maceratese di martedì 5 novembre parte da Sasso d’Italia alle 21,30. “Salute in cammino” è un progetto dell’Us Acli Marche con Us Acli provinciale di Macerata, Scuola italiana di camminata sportiva e Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale e il contributo dell’Asur Marche, della Susan G. Komen Italia Onlus e di Coop Alleanza 3.0. Il programma delle serate di promozione della salute a Macerata prevede due appuntamenti settimanali. Dopo la tappa del 5 novembre a Sasso d’Italia si camminerà venerdì 8 con partenza da Rione Vergini (zona nuova dietro la chiesa), martedì da Piazza Mazzini, venerdì dal Rione Sforzacosta (bar dietro la chiesa in Via Natali), martedì 19 dalla rotonda dei Giardini Diaz, venerdì 22 dal Rione Villa Potenza (piazzale chiesa), martedì 26 dal Rione Collevario (piazzale supermercato Via Verga) e venerdì 29 dalla rotonda dei Giardini Diaz. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.