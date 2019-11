Cus e Avis insieme a Camerino

COLLABORAZIONE tra il Centro sportivo universitario e l'associazione che sarà di nuovo sponsor del calcio a 5. Mentre tre ragazzi sono diventati neo donatori

Prosegue tra il Cus e l’Avis Camerino, che da anni sostiene alcune attività sportive del territorio. L’associazione di volontariato camerte ha deciso di dare ancora una volta fiducia alla squadra di calcio a 5 maschile continuando ad essere uno degli sponsor principali: sulle divise degli atleti del Cus, anche in questa stagione, è presente il logo Avis.

In occasione di questa rinnovata sinergia e per ricambiare il gesto, tre ragazzi della squadra del Cus – Paolo Campanelli, Michele Cavallaro e Andrea Belardinelli – si sono iscritti all’Avis ed hanno già effettuato la loro prima donazione. Dopo gli eventi sismici del 2016 che avevano segnato un calo delle adesioni, è stata fondamentale questa rinnovata sinergia dell’Avis con il mondo scolastico cittadino perché, come ribadito in più occasioni dal presidente Massimiliano Monari, bisogna incrementare il numero di giovani disposti a compiere questo grande gesto. Il responsabile della squadra di calcio a 5, l’avvocato Mario Pollicelli, tiene a precisare che con questo altruistico gesto d’amore i suoi ragazzi abbiamo voluto dire grazie al loro sponsor. Soddisfazione è stata espressa inoltre dal presidente del Cus Stefano Belardinelli, per la sensibilità dimostrata dai tre tesserati in rappresentanza dell’intero centro sportivo: si augura che possano essere d’esempio ad altri giovani.