SPORT - Il civitanovese si è classificato all'undicesimo posto in Malesia

Da Civitanova in Malesia per partecipare al “World Amateur Golf Championship”, il più grande torneo amatoriale di golf del mondo a cui partecipano 40 nazioni. E’ l’avventura vissuta dal civitanovese Michele Brunori che, tra l’altro, si è fatto valere conquistando l’undicesimo posto su 200 partecipanti nella sua categoria. Con il team italiano, inoltre, ha vinto il premio Sven thumba spirit trophy per lo spirito sportivo e olimpico dimostrato in campo e fuori.

Michele Brunori, in passato pallavolista, ha conosciuto il mondo del golf e a prendere lezioni con un amico. Poi si è appassionato a questo sport di precisione. Attualmente è tesserato con la Sibilla Golf che ha la sua sede all’Abbadia di Fiastra. A settembre ha partecipato alle qualificazioni a Poggio dei Medici, in Toscana. Era fuori dal gruppo degli 8 che avrebbero potuto partecipare alla finale ma è rientrato in gara dopo la squalifica di un altro giocatore. Il giorno seguente, in finale, ha conquistato il primo posto e l’accesso al torneo, molto conosciuto tra gli appassionati di golf.

(a.p.)