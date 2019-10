MACERATA - Il progetto "Resto a Casa" della cooperativa Gea interesserà 15 famiglie che convivono con una persona non autosufficiente

Il progetto “Resto a Casa” permetterà a 15 famiglie di Macerata che convivono con una persona non autosufficiente con diagnosi di Alzheimer, di ricevere gratuitamente assistenza a domicilio per un anno. La sperimentazione è della cooperativa Sociale Gea ed è finanziata da fonsi europei. Le famiglie per 12 mesi avranno a disposizione in modo del tutto gratuito diversi servizi (un piano di intervento personalizzato, una cartella socio-sanitaria digitale, vari ausili tecnologici per il mantenimento del cognitivo, per la rilevazione di parametri fisiologici e il monitoraggio del paziente, dei corsi di formazione per caregivers, un punto di ascolto) e riceveranno da un’équipe di professionisti assistenza domiciliare, volta ad ottenere il miglior benessere possibile per l’assistito e per il familiare che se ne prende cura. Per formare al meglio i futuri caregivers e i professionisti del settore che supporteranno le famiglie nella cura del familiare (assistenti sociali, psicologi, fisioterapisti, educatori professionali, Oss, infermieri, logopedisti, medico specialista) sono previsti 2 corsi di formazione sull’approccio biopsico-sociale. L’assistenza sarà personalizzata in base alle esigenze individuali. «Con Resto a Casa – scrive la Gea – intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica e parlare del problema portandolo all’attenzione di quante più persone possibili. L’auspicio è che questo progetto pilota, una volta messo a punto, potrà essere utilizzato da organizzazioni del terzo settore residenti sul territorio nazionale».

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Marche, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Macerata, distretto sanitario – Asur Area Vasta n.3, Ambito Territoriale Sociale 15 e Ircr – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Macerata. Per informazioni e per iscriversi: www.cooperativagea.org – tel. 0733 32827. Scadenza domande famiglie: 15 novembre 2019. Scadenza domande professionisti: 3 novembre 2019.