MACERATA - Appuntamento domani alle 15 per una giornata dedicata alla Mars (Musical Audio Research Station) e all’esperienza dell’Iris (Istituto di Ricerca per l’Industria e lo Spettacolo) attivo negli anni ’90

“Il centro Iris, Mars e la computer music in Italia” è il titolo del convegno in programma domani alle 15 nell’ambito della seconda edizione del Museo del Synth Marchigiano e Italiano “Dal transistor al microprocessore: la computer music italiana”, in programma fino al primo novembre alla Galleria degli Antichi forni a Macerata.

La giornata sarà caratterizzata dall’appuntamento quale interverranno Eugenio Giordani del conservatorio “Rossini” di Pesaro e il docente del MiurAlberto Giordano. Nella veste di relatori il professore Emerito Giuseppe di Giugno, fisico e dirigente Ircam e Iris, l’ex ricercatrice Iris Sylviane Sapir e il musicista, compositore e performer Walter Prati. A seguire ci sarà un panel con gli ex dipendenti del centro di ricerca Iris, mentre in chiusura alle 21.15 Walter Prati e altri autori eseguiranno alcuni brani musicali per Mars. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Macerata con il sostegno e il patrocinio dell’Aimi (Associazione Informatica Musicale Italiana) e dell’Aes.

La giornata sarà interamente dedicata alla Mars (Musical Audio Research Station) e all’esperienza dell’ Iris (Istituto di Ricerca per l’Industria e lo Spettacolo) un centro di ricerca e sviluppo attivo negli anni ’90 finanziato dalla Bontempi-Farfisa formato da ricercatori, ingegneri, musicisti e diretto da Giuseppe di Giugno. Una realtà nata per sviluppare nuove tecnologie applicate alla musica, creare sistemi per la sintesi e l’elaborazione del suono in tempo reale che fossero l’evoluzione di quelli che Di Giugno aveva creato in precedenza per l’Ircam di Parigi, come il 4X o il 4I, in uso nel Centro di Sonologia Computazionale di Padova. Macchine usate da compositori come Luciano Berio, Pierre Boulez, Luigi Nono e Karlheinz Stockhausen, che hanno segnato l’evoluzione dell’arte musicale contemporanea. Il lavoro dell’Iris nel corso di tutti gli anni ’90 portò allo sviluppo di molti progetti e principalmente alla creazione della workstation Mars, una macchina basata su microprocessori sviluppati dalla Iris stessa, che si proponeva come ideale evoluzione dei potenti computer musicali 4I e 4X e come “serbatoio” di nuove tecnologie da impiegare nella produzione di strumenti musicali elettronici destinati al pubblico.

Mars (Musical Audio Research Station) era una stazione di lavoro musicale interamente programmabile, specializzata nella elaborazione in tempo reale dei segnali audio-musicali, che è diventata la macchina preferita dai musicisti e compositori di musica contemporanea ed è utilizzata in numerosi Centri di ricerca e produzione musicale italiani ed esteri. L’Iris chiuse nel 1999 e con esso anche ogni prospettiva di utilizzo della potente workstation, che conobbe quindi, a dispetto delle grandissime potenzialità, una diffusione limitata (benché importanti opere come Ofanìm di Luciano Berio l’avessero utilizzata intensivamente e fu largamente richiesta e utilizzata in numerosi centri di ricerca e conservatori, almeno fino all’avvento dei moderni personal computer). Nel 2019 un fortuito ritrovamento ha permesso allo staff del Museo del Synth Marchigiano e Italiano, grazie soprattutto alla tenacia di Riccardo Pietroni, di mettersi sulle tracce di ciò che restava di questa importantissima, storica vicenda, fino a ritrovare all’interno di capannoni industriali dismessi gran parte dell’archivio dell’Iris ed una serie di workstation Mars che sono state faticosamente riattivate dopo più di 20 anni.

La mostra agli Antichi Forni è dedicata a tutti gli strumenti musicali prodotti dalle decine di aziende che hanno fatto del nostro territorio il più grande distretto produttive d’Europa nel campo degli strumenti musicali. La Regione Marche è stata patria produttrice di alcuni dei più innovativi strumenti elettronici che hanno influenzato e spesso cambiato i suoni della musica Italiana ed internazionale Tra questi strumenti vanno annoverati in primo luogo quelli del periodo d’oro che va dagli anni ‘60 agli anni ‘80, senza tuttavia tralasciare le produzioni di oggi, figlie di quell’industria che ha resistito nei decenni alle difficoltà della globalizzazione adottando nuove soluzioni tecniche e di marketing. Questi strumenti musicali hanno raggiunto i palchi e gli studi di registrazione di tutto il mondo, firmando brani storici dal pop all’elettronica per mano di artisti come Jean Michel Jarre, Stevie Wonder, Depeche Mode, Duran Duran o i mitici Rockets. L’esposizione che presenta alcune delle tastiere e batterie elettroniche prodotte nel nostro distretto ha la peculiarità di essere totalmente fruibile musicalmente. Infatti tutte le tastiere sono per la prima volta suonabili e toccabili. Un grande impegno dei collezionisti del museo che hanno messo a disposizione le loro migliori scoperte.