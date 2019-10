CICLISMO - Partenza dell'undicesima tappa (181 km) pianeggiante e adatta ai velocisti. Appuntamento il 20 maggio. Il giorno prima trasferimento da Tortoreto Lido

Il Giro d’Italia 2020 tornerà nelle Marche con la partenza dell’undicesima tappa, la Porto S. Elpidio-Rimini di 189 chilometri. Una tappa completamente adatta per i velocisti. Si correrà mercoledì 20 maggio 2020. Il giorno prima il Giro arriverà in Abruzzo con la frazione San Salvo-Tortoreto di 212 chilometri, una delle tappe più lunghe. In serata la carovana rosa si sposterà da Tortoreto a Porto Sant’Elpidio (Fermo) dove, il giorno dopo, partirà alla volta di Rimini.

Il Giro d’Italia 2019 è arrivato nella nostra regione con l’ottava tappa Tortoreto-Rimini.La corsa rosa, presentata oggi a Milano, partirà il 9 maggio 2020 da Budapest con la prima frazione a cronometro: dopo le prime 3 tappe in Ungheria approderà in Sicilia il 12 maggio: la prima tappa italiana sarà la Monreale-Agrigento.

Saranno 21 le tappe di questa edizione numero 103, per un totale di 3.579 km. Per la 78esima volta si concluderà a Milano il 31 maggio. Il colombiano Carapaz, vincitore della passata edizione, sarà in gara alla ricerca del bis. Per la prima volta ci sarà l’ex campione del mondo Sagan, sloveno. É praticamente certa del grande Nibali, ancora da confermare quelle di altri big come Bernal (vincitore dell’ultimo Tour de France), Dumoulin, Roglic.

Bru.Fer.