CIVITANOVA - Partirà venerdì la seconda edizione del festival "Civitarcana", che fino a domenica animerà con spettacoli e rappresentazioni teatrali piazze e viuzze della città alta

Torna a Civitanova Alta il festival “Civitarcana”, per tre giorni di mistero alla scoperta della città. La seconda edizione della rassegna si svolgerà da venerdì e domenica prossima e coinvolgerà l’intero borgo collinare. L’ingrediente segreto è il mistero, evocato dalle leggende raccontate da Enrico Tassetti, esperto conoscitore di ogni vicolo, monte e casa in cui si nascondono tesori e spiriti: il Girone, il monte Cappelletti, il vicolo del forno, la Tramvia e la leggenda del mare, la Dama bianca e tante altre sorprese.

La tre giorni è organizzata dalla scuola di recitazione Cecchetti con la Proloco di Civitanova Alta, il Comune di Civitanova, la Società operaia e l’associazione Marche Best Way. La presentazione del programma si è svolta questa mattina in comune con l’assessore Maika Gabellieri, Venessa Spernanzoni della scuola di Recitazione, lo scrittore Enrico Tassetti e lo scenografo Paolo Squadroni. L’associazione Marche Best Way darà il via alla manifestazione venerdì alle 17,30 con i laboratori per ragazzi all’ex liceo classico. Civitarcana entra poi nel vivo sabato, dalle 19,30. La scoperta della città alta, infatti, avverrà attraverso gli spettacoli che si svolgono nei vicoli più suggestivi, che potranno essere raggiunti con un itinerario che parte da piazza della Libertà, per un massimo di 30 persone alla volta. È qui che si esibiranno gli Errabundi con la loro musica medievale, rinascimentale, pastorale e celtica, e dove Nemesi Misterium metterà in scena i suoi spettacoli di fuoco. Lo street food, inoltre, sarà a cura della Pro loco e della Società operaia. A concludere la rassegna, domenica alle 19,30, un flash-mob e la presentazione alla sala Ciarrocchi del libro “Leggende e misteri di Civitanova” di Enrico Tassetti. Gli spettacoli saranno interpretati dagli allievi della scuola comunale di recitazione danza e canto Enrico Cecchetti con la regia di Vanessa Spernanzoni, le scenografie di Paolo Squadroni e i testi di Enrico Tassetti. «Nel mese di ottobre Civitanova Alta diventa il luogo dei misteri – sottolinea l’assessore Gabellieri -. I racconti di Tassetti hanno incontrato la genialità organizzativa di Vanessa Spernanzoni e l’assessorato ha fatto da collante con le altre realtà attive nel borgo. Il format ormai è tutto Civitanovese, ma l’intento è di attirare a Civitanova tanta gente da fuori, far scoprire posti incantevoli in modo da farli rimanere tutta la serata, dal pomeriggio alla notte tra un racconto e le degustazioni appositamente preparate». Lo scorso anno, al suo debutto, sono state oltre 600 le persone che hanno partecipato. «Quest’anno – spiega Spernanzoni – puntiamo a raddoppiare, grazie ai laboratori per bambini, alla postazione fotografica e ai trucchi arcani. Ci crediamo tutti e ci abbiamo lavorato molto». L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 2 novembre.