Convegno in memoria di Pio Cartechini alla biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. Organizzato dal Centro studi storici maceratesi e dal comune di Macerata, si svolgerà il 25 ottobre, alle 16,30. Verrà presentato il 53esimo volume della collana “Studi Maceratesi”, dedicato proprio a Cartechini. Il libro, intitolato “Nuove indagini storiografiche su Macerata e il suo territorio”, raccoglie gli atti di un convegno del 2017. Nel 1965, Cartechini fu uno dei fondatori del Centro studi storici cittadino e da allora ne è stato presidente fino alla morte, avvenuta nel 2016. E’ stato direttore dell’Archivio di Stato di Macerata, docente universitario di Archivistica, direttore dell’archivio locale diocesano e componente di importanti istituzioni legate alla storia, come la Deputazione marchigiana di Storia Patria. Il suo orgoglio e il suo grande amore è stato il Centro studi al quale ha dedicato gran parte del suo tempo con passione e competenza e continuo impegno nell’organizzazione dei convegni annuali. Subito dopo la sua scomparsa, il direttivo del Centro studi ha deciso di dedicare un convegno alla sua memoria e alla scienza archivistica che Cartechini coltivò per tutto l’arco della sua vita. Al convegno saranno presenti Alberto Meriggi, il vescovo Nazzareno Marconi, il sindaco Romano Carancini, l’assessore Stefania Monteverde e l’onorevole Irene Manzi. Inoltre, ci saranno tantissime testimonianze di persone che sono state vicine a Cartechini: il figlio Giancarlo, Pier Luigi Falaschi, Luciana Fermani, mentre sarà il docente Giammario Borri a presentare il volume a lui dedicato.