MACERATA - Il filosofo e teorico dell'arte, curatore della mostra, alla conferenza organizzata dal "Cantalamessa" con Bruno e Lorenzo Gecchelin e Domenico Guzzini in programma venerdì alle 9,15 nell'aula magna dell'Ite "Gentili"

Bruno e Lorenzo Gecchelin, designers di fama internazionale, e Domenico Guzzini, presidente di Fratelli Guzzini, uno dei marchi più rappresentativi del sistema imprenditoriale marchigiano. Saranno loro i protagonisti dell’incontro in programma al venerdì alle 9,15 nell’aula magna dell’Ite “Gentili”, in via Cioci a Macerata e condotto da Aldo Colonetti, filosofo e teorico dell’arte e curatore della mostra “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare”.

L’appuntamento fa parte di un ciclo di conferenze denominate “Design Talks” e organizzate da Adi Mam (Associazione per il Design Industriale, delegazione Marche, Abruzzo e Molise) con l’obiettivo non solo di celebrare i cento anni del Bauhaus, l’istituto tedesco da cui è nato il moderno design, ma anche di stimolare il dibattito sulla sua eredità metodologica e sulla sua capacità di essere ancora oggi volano di idee e proposte innovative. Ecco perché la conferenza viene organizzata in collaborazione con una scuola, il Liceo Artistico “Cantalamessa” (anch’esso socio Adi), che al Bauhaus ha dedicato un proprio progetto e due mostre ancora in corso a Macerata (a Palazzo Pellicani Silvestri e a Palazzo Ugolini), e sono stati invitati anche altri istituti superiori. La conferenza infatti, oltre a rappresentare un’occasione per incontrare alcuni protagonisti del mondo culturale ed economico che ruota attorno ai design, costituisce per gli studenti uno stimolo per approfondire la conoscenza di un movimento fondamentale nella storia dell’ultimo secolo e contemporaneamente per favorire, grazie a quell’energia creativa che è propria dei giovani, l’apertura di nuove prospettive. Il programma completo del ciclo di conferenze è consultabile sul sito http://www.adi-mam.it/.