FERMO/CIVITANOVA - Al via i corsi di alta formazione post-diploma dell’Its Smart Academy che registra ogni anno un tasso di occupazione di oltre l’85% dei diplomati grazie alla formula lezioni-tirocini che coinvolge esperti ed aziende del settore fashion ed agroalimentare.

L’Its Smart “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”, presente nella regione Marche dal 2011 e tra i primi Its a livello nazionale per numero di occupati, ha attivato i corsi gratuiti per il biennio 2019-2021 per i profili di Tecnico Superiore delle Produzioni e del Marketing nel Sistema Agroalimentare e Tecnico Superiore Marketing e Web Strategy per l’internazionalizzazione nel Settore Moda.

Una formazione post-diploma che, negli anni, ha dato ampiamente prova di qualità e di concretezza, registrando tassi di occupazione superiori all’85% dei diplomati.

“I corsi Its nascono come espressione delle realtà che hanno a cuore lo sviluppo economico e sociale del territorio: istituti tecnici e professionali, università ed enti di ricerca, enti locali, aziende e loro associazioni – spiega Andrea Santori, presidente della Fondazione Its di Fermo – Questa è la formula vincente dei corsi Its che sono progettati in base alle esigenze delle realtà produttive del territorio concentrandosi sulla innovazione tecnologica oggi sempre più necessaria. Le aziende, oltre a contribuire economicamente alla gestione della Fondazione – sottolinea Andrea Santori – hanno un ruolo attivo molto importante e partecipano in vari modi: nella progettazione dei corsi, nella definizione delle figure professionali da formare e attraverso l’accoglienza degli studenti in tirocinio che permette di contribuire alla loro formazione ‘on the job’ e al tempo stesso di conoscere potenziali risorse umane da inserire in azienda stessa dopo il diploma. L’esperienza di questi primi 9 anni – conclude il presidente della Fondazione – evidenzia nei risultati occupazionali (oltre l’85% dei diplomati lavora già dopo un anno dal diploma) l’efficacia di questo rapporto virtuoso che si è instaurato tra aziende e Its. Ma c’è un altro aspetto importante ed è l’apporto positivo che i giovani, formati sulle nuove tecnologie di Industria 4.0, possono portare all’interno dell’azienda contribuendo all’innalzamento della qualità e della competitività.”.

Il corso Its Agroalimentare è l’unico corso del settore presente nella regione Marche mentre il corso Its nel settore Moda è addirittura uno dei pochi corsi presenti a livello nazionale nel settore del fashion e ha permesso ai diplomati negli anni scorsi di poter ottenere un contratto di assunzione in importanti aziende del campo della moda italiana.

Il corso di Tecnico Superiore delle Produzioni e del Marketing nel Sistema Agroalimentare si svolgerà nelle sedi dell’Itt Montani di Fermo (clicca qui per scaricare il bando).

Il corso di Tecnico Superiore Marketing e Web Strategy per l’internazionalizzazione nel Settore Moda si terrà invece all’Itcg Corridoni di Civitanova Marche (clicca qui per scaricare il bando).

Entrambi i corsi hanno una durata di 1800 ore di lezione di cui 800 di tirocinio in aziende del settore.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare la documentazione presente nella pagina dedicata (clicca qui) visibile dal sito; l’iscrizione effettiva avviene previo superamento di prove di selezione che si sosterranno alla fine di ottobre e le cui date sono indicate nei relativi bandi. I corsi sono rivolti a non più di 30 allievi in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado e sono completamente gratuiti. La durata è di quattro semestri durante i quali sono previsti anche tirocini e studio della lingua all’estero. Le lezioni si svolgeranno di norma in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì.

Al termine del biennio, gli studenti riceveranno il diploma statale di Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy rilasciato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, diploma che costituisce titolo per l’accesso ai concorsi pubblici. Le competenze acquisite saranno riferibili al V livello del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.itssmart.it o contattare la segreteria al numero 0734 622632 o scrivere a info@itssmart.it

(articolo promoredazionale)