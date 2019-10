ANNUNCI - La studentessa di Montefano si è laureata questa mattina in Servizi sociali. Gli auguri dei familiari

Corona d’alloro per Alessia Palpacelli, studentessa di Montefano. Questa mattina all’auditorium uno, ex Banca Marche, ha conseguito all’ università di Macerata la laurea in servizi sociali nella facoltà di giurisprudenza. Con lei nella stessa sessione altri 21 tra ragazzi e ragazze. A lei le congratulazione dalla famiglia, da tutti gli amici parenti in particolare da babbo Graziano, mamma Bianchina, dalle sorelle Claudia, Roberta, Ilaria e Melania, dal fidanzato Francesco e dai nipotini Ludovico, Maia e Rachele.