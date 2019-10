VOLLEY - I campioni d'Europa in carica parteciperanno all’edizione 2019 programmata dalla Fivb dal 3 all’8 dicembre, la sede ancora da definire. Cinque gare della regular season spostate

Cambia il calendario della Lega Pallavolo Serie A perchè la Lube Civitanova, in qualità di campione d’Europa, parteciperà all’edizione 2019 del mondiale per club, programmato dalla Fivb dal 3 all’8 dicembre (sede ancora da definire). Le modifiche riguardano il girone di andata di Regular Season di SuperLega. Cinque le gare spostate (di cui tre dei biancorossi di Fefè De Giorgi) per consentire la partenza della Cucine Lube Civitanova per la sede dell’evento. Anche la Cev in seguito posticiperà le gare del primo turno di Champions League di Lube Volley e Zenit Kazan (quest’ultima tra le probabili partecipanti insieme ai brasiliani del Sada Cruzeiro e a una squadra asiatica), originariamente in programma nella prima settimana di dicembre.

Ecco le nuove date dei match di SuperLega anticipati o posticipati: Cucine Lube Civitanova – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora del 22 dicembre anticipata a mercoledì 23 ottobre ore 20.30, Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Conad Perugia dell’8 dicembre anticipata a domenica 10 novembre, ore 18 , Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova dell’1 dicembre posticipata a domenica 22 dicembre, ore 18, Sir Safety Conad Perugia-Allianz Milano del 10 novembre anticipata a giovedì 24 ottobre ore 20.30 e infine Itas Trentino-Sir Safety Conad Perugia del 22 dicembre anticipata a domenica 1 dicembre ore 18.