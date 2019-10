CIVITANOVA - Scontro fra una Suzuki e una Fiat nel quartiere di San Gabriele, entrambi i conducenti trasportati al pronto soccorso

Scontro all’incrocio, auto finisce contro la recinzione in ferro di un’abitazione, estratta dalla vettura la conducente. Incidente questa mattina attorno alle 9,30 all’incrocio fra via Toscana e via Campania, nel quartiere di san Gabriele a Civitanova.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale che ha effettuato il sopralluogo, una Suzuki Splash e una Fiat Qubo a metano si sono scontrate violentemente. L’impatto ha provocato lo scoppio dell’airbag della Qubo condotta da un uomo e nello speronamento la Suzuki è finita contro l’inferriata dell’abitazione all’angolo della via. La donna al volante è rimasta incastrata nell’abitacolo e subito sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre per estrarla. Entrambi i conducenti, feriti ma coscienti, sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova dalla Croce verde dopo un primo intervento dell’automedica del 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

(foto di Federico De Marco)