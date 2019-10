FESTIVAL - Il campione del mondo del 1982 sarà a Macerata domani, affiancato da altri ospiti, per la prima giornata della kermesse. Fino al 13 ottobre sette esposizioni a fumetti e fotografiche arricchiranno la proposta culturale della rassegna

È Ciccio Graziani il nuovo ospite per la giornata di inaugurazione della nona edizione di Overtime. Il campione del mondo del 1982, oggi allenatore di calcio e dirigente sportivo, sarà a Macerata nella giornata di mercoledì 9 ottobre per l’anteprima in piazza Cesare Battisti alle 19,30. Con lui anche l’allenatore di rugby Mauro Bergamasco, la ginnasta Fabrizia D’Ottavio, vice campionessa olimpica, la judoka Giulia Quintavalle, oro olimpico nel 2008, il calciatore Moreno Torricelli, il pallavolista Alessandro Trimarchi e Massimiliano Castellani, giornalista di Avvenire. La giornata inaugurale prende vita fin dalla prima mattina, alle 9, con le attività nelle scuole. Nell’aula magna dell’Istituto Agrario di Macerata, dove si terranno le proiezioni e la premiazione di cortometraggi e documentari sociali sullo sport nell’ambito della rassegna cinematografica Overtime Film Festival con la presenza di registi e autori delle opere, gli studenti potranno visionare anche il documentario “Sport for Nature Islanda 2019” e incontrare l’autore Stefano Tirelli. Nel pomeriggio doppia inaugurazione di mostre: alle 17 nella Gaba.Mc Young di Via Gramsci c’è la mostra fotografica “Overtime Photo Festival”, mentre 30 minuti dopo, alla Gaba.Mc di Piazza Vittorio Veneto, c’è il taglio del nastro della mostra “La Collettiva”. Intervengono la professoressa Rossella Ghezzi, dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, e Maurizio Mosca, per la prima esposizione c’è anche il curatore Massimiliano Verdino. Quindi alle 18,30, al Teatro della Filarmonica, Overtime Wine Festival presenta l’azienda vitivinicola Socci con “1 uva. 6 vini. Dalla ginnastica agonistica alla produzione del vino”. Ospite dell’incontro Marika Socci con Valerio Calzolaio e Stefano Isidori, presidente Ais Marche. La degustazione di vini è a cura di Ais Marche, con prenotazione obbligatoria (per ulteriori informazioni, segreteria@overtimefestival.it).

Ben sette mostre poi arricchiranno la proposta culturale di questa edizione. Dal 9 al 13 ottobre, il festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo riempie i contenitori culturali maceratesi con la creatività del linguaggio visivo. Oltre alle due esposizioni che saranno inaugurate domani, giorno del debutto della manifestazione, spazio anche a “Overtime Photo Festival” in cui gli studenti Abamc, in collaborazione con Associazione Bauhaus e con il contributo di Mosca srl, raccontano lo sport dal loro punto di vista. Senza dimenticare la “La Collettiva”, occasione unica per vivere il racconto dei numeri attraverso illustrazioni e graphic novel anche con artisti internazionali: la proposta si completa con quelle a fumetti e quelle fotografiche. Agli Antichi Forni c’è “Tutti i numeri di Zlatan” a cura di Paolo Castaldi, l’ideatore della graphic novel “Zlatan, un viaggio dove comincia il mito”, disegni su carta degli anni giovanili del fuoriclasse Ibrahimović. La galleria ospita pure “Malabrocca – Un uomo solo…al fondo” a cura di Roberto Lauciello, dedicata appunto a Luigi Malabrocca, la “maglia nera” del ciclismo italiano: il campione che, sapendo di non poter arrivare primo, decise di essere sempre l’ultimo. Ancora agli Antichi Forni c’è “1899. AC Milan. Le storie” a cura di Osvaldo Casanova, ben 120 anni tra racconti di scudetti, coppe, palloni d’oro, partite epiche, stadi di tutto il mondo e soprattutto campioni leggendari. Alla Gaba.Mc Young insieme a “Overtime Photo Festival” sarà esposto il reportage fotografico “Cuba Deportiva” di Massimiliano Verdino che illustra come lo sport a Cuba, durante gli ultimi anni del regime di Fidel Castro, ricopra un ruolo centrale nell’educazione fisica e morale della popolazione. Infine, da Tipico.Tips in piazza della Libertà c’è “Traguardi: una partita per l’inclusione e contro gli stereotipi di genere” a cura dell’Osservatorio di Genere, con le foto di Simona Muscolini.