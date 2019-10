TOLENTINO - Ritirata la patente ad un 62enne: aveva un tasso alcolico di quasi cinque volte il limite

Alla guida di una Fiat Panda un 62enne, F. F., si è messo al volante dopo aver bevuto ed è finito contro alcune auto che erano in sosta. L’uomo è stato fermato dalla polizia locale di Tolentino: patente ritirata e mezzo sequestrato dopo che è emerso che stava guidando con un tasso di alcol nel sangue di 2,40 grammi per litro (quasi cinque volte il limite consentito). L’uomo si trovava in viale Vittorio Veneto, a Tolentino, quando, intorno alle 19,30 è finito contro alcune auto che erano in sosta. Sul posto è arrivata la polizia locale e l’uomo è stato sottoposto all’etilometro.