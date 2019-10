Cortocircuito all’impianto elettrico:

a fuoco seminterrato

CIVITANOVA - Incendio nella notte in un condominio di via Lazio: non risultano feriti o intossicati

A fuoco seminterrato, paura fra i condomini di una palazzina di via Lazio a Civitanova. Fumo e fiamme questa notte attorno alle 3 nella zona residenziale della città. Dal seminterrato di una palazzina composta da tre appartamenti si è sprigionato un rogo che ha annerito le pareti e bruciato alcuni arredi e oggetti presenti nel locale adibito a cantina e ripostiglio. Le fiamme sarebbero partite a causa di un problema all’impianto elettrico. Ad accorgersi, in piena notte, la proprietaria di un appartamento che ha dato l’allarme e allertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto per spegnere l’incendio. All’intervento hanno partecipato anche i carabinieri, giunti sul luogo per verificare che non si trattasse di un episodio doloso. Danni al locale, ma non di natura strutturale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

