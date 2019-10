PROMOZIONE - Al Circolo Vela Stefano Paolini e soci hanno inaugurato il gruppo di tifosi della Civitanovese intitolato ad Umberto Traini (LE FOTO). Presente l'ex presidente, osannato da una cinquantina di supporters che hanno partecipato all'evento. Ricorso della società dopo il 3 a 0 inflitto dal giudice sportivo in seguito al guasto all'impianto d'illuminazione durante l'andata di Coppa Italia contro il Monturano Campiglione

di Michele Carbonari

È stato un giovedì ricco di colpi di scena in casa Civitanovese. Una, la più brutta ed inaspettata, è la sconfitta a tavolino nella partita d’andata di Coppa Italia contro il Monturano Campiglione decisa dal giudice sportivo. L’altra, felice e di buon auspicio per il futuro, è la presentazione del Club Rossoblu intitolato ad Umberto Traini, che inaugura la propria attività al fianco della società (al Circolo Vela, presente patron Profili e ds Di Giacomi) e della squadra (rappresentata da mister De Filippis e capitan Miramontes). Tra gli ospiti d’onore, e a sorpresa, l’ex presidente Umberto Antonelli.

Come detto, la Civitanovese perde 3-0 a tavolino il match d’andata di Coppa Italia contro il Monturano Campiglione. Fatale il guasto all’impianto d’illuminazione del Polisportivo, messo fuori uso la sera del 25 settembre durante un violento temporale che si è abbattuto lungo la costa nell’immediato prepartita. «La gara in oggetto non si è disputata in quanto durante il riscaldamento delle squadre si spegneva l’impianto di illuminazione e che nonostante il tempo limite di attesa concesso dal direttore di gara le luci non riprendevano a funzionare. Ritenuta la responsabilità della squadra ospitante, si decide di sanzionare la Civitanovese con il risultato di 0-3».

Questa la nota del Comitato Regionale Marche, la società rossoblu ha immediatamente presentato il ricorso, poiché, a suo dire, il guasto è stato causato dal maltempo eccezionale e non dovuto a problemi preesistenti ai fari, regolarmente accesi durante il riscaldamento. Poi, di colpo e sotto gli occhi della terna arbitrale, il blackout che ha coinvolto solo l’impianto d’illuminazione e non gli impianti elettrici delle altre strutture del Polisportivo, come gli spogliatoi e la segreteria. Di calendario la partita doveva giocarsi nel pomeriggio, ma Mauro Profili si rese disponibile di far disputare la gara in notturna per venire incontro alle richieste del club fermano. Con il quale, tra l’altro, già c’era l’intesa per rigiocare il match, tutti convinti della sicura ripetizione. Ieri la doccia fredda. A questo punto, nel ritorno previsto il 16 ottobre, alla Civitanovese servirà una vera e propria impresa per ribaltare il punteggio e passare il turno.

Nella serata di ieri c’è stata anche la presentazione del Club Rossoblu “Umberto Traini”. Al Club Vela di Civitanova si sono ritrovate una cinquantina di persone, tra soci (6) ed iscritti (in totale 90 circa). Presenti patron Mauro Profili, mister De Filippis, capitan Miramontes e il direttore sportivo Giacomo di Giacomi. L’ospite a sorpresa è stato invece l’ex presidente Umberto Antonelli, uno dei più longevi della storia rossoblu (dal 2005 al 2013) ed accolto dall’affetto dei tifosi, che nel corso della serata hanno dedicato lui scroscianti applausi. A fare gli onori di casa il presidente Stefano Paolini, vero fautore del Club Rossoblu e componente del direttivo insieme a Massimo Spanò (vice presidente), Bruno Zucchini, Alfredo Di Lupidio, Stefano Diomedi e Maurizio Piccolotti (Stefano Cesaretti si è dovuto dimettere per impegni lavorativi). In rappresentanza della famiglia Traini è intervenuto Giampaolo, figlio di Umberto, storico presidente della Civitanovese negli anni Ottanta ai tempi della Serie C. Tutti questi invitati, a fine serata, hanno ricevuto la tessera e la sciarpa rossoblu, tra cori e sfottò nei confronti dei rivali della Maceratese.

Stefano Paolini spiega la volontà e l’idea di rifondare il Club Rossoblu. «Avevamo pensato di farlo nel 2017, poi ci sono state delle vicissitudini negative. Non ci siamo dati per vinti. Abbiamo scelto un momento poco felice, che ci vede in Promozione. L’obiettivo del Club è di unire la tifoseria civitanovese alla Civitanovese. Con la speranza che il presidente e la società abbiano uno stimolo in più. Vogliamo vedere sempre più gente allo stadio e con il sorriso sulla bocca. Perché la squadra gioca bene e diverte. Oggi il mio pensiero vola anche ad un grande amico, Goffredo Cervellini, che sicuramente sarebbe stato con noi a festeggiare questa serata».

Il presidente Profili prende la parola, senza nascondere l’emozione che prova nel guardare l’immagine di Umberto Traini nella sede della Civitanovese. «Mi fa piacere vedere tutte questi volti. Vi ringrazio di cuore per tutto il calore che ci avete dato in questi anni. Ringrazio Giampaolo Traini, che ho conosciuto stasera. Sento sempre parlare tantissimo del padre e ogni volta che entro in sede guardo la sua foto: lo vedo quasi tutti i giorni, mi fa un bell’effetto. Speriamo di tornare più in alto possibile, uniti e insieme perché questa è la cosa più importante. Cercare di creare un gruppo sia societario che di tifoseria per fare qualcosa di grande a Civitanova. Dobbiamo prendere esempio ed invidiare un po’ la Lube, raggiungere un livello organizzativo e di prestigio come quello dei professionisti». Il direttore sportivo Giacomo Di Giacomi si confida ai tifosi. «Qui mi sento a casa, molti di voi li ricordo da quando ero in campo. Mi sento a mio agio, la stessa passione che avete voi è quella che ho avuto sempre io, da civitanovese doc. Dal 1983 in poi ho vestito solo rossoblu. Conosco Giampaolo Traini, io ho giocato qui quando il padre era presidente. Oggi invece vogliamo fare una cosa seria. Abbiamo l’ambizione di toglierci da questa maledetta categoria, che per chi ha amato la Civitanovese è insopportabile».

Poi il microfono passa in mano ad Umberto Antonelli, che infiamma il cuore dei tifosi presenti, e risponde alla provocazione di Stefano Paolini, il quale lo considera uno dei migliori presidenti che la Civitanovese abbia avuto. «Il presidente migliore di solito è quello in carica. Il problema è che Mauro (Profili, ndr) deve far tornare a splendere la Civitanovese, come merita la città. È un impegno importante ma penso che l’ha capito. Io ho fatto l’esperienza a Civitanova con molta passione e molto piacere. Ho messo quello che potevo, sia come disponibilità di tempo, di impegno e di capacità. Penso che ogni periodo ha il suo tempo e le sue storie. Noi abbiamo fatto bene, purtroppo ci siamo ritrovati in categoria squadre blasonate scese dalla Serie A e B. Personalmente potevo concludere con un epilogo più simpatico».

Antonelli dedica il suo pensiero ed augurio al neonato gruppo dei tifosi. «Il percorso del Club Rossoblu è importantissimo per la società. Noi abbiamo tentato di farlo ma è stato complicato. Sicuramente rappresenta un punto di forza positivo. Ci vuole tanta pazienza e passione ma tutte le forze devono andare nella stessa direzione. Il Club potrebbe spronare la società». Poi si rivolge direttamente al patron Profili: «Mauro, adesso tocca a te. Noi vogliamo la Serie C. L’importante è fare un campionato di equilibrio, allargare la società e guardare avanti e non al passato». Antonelli richiama il contatto che ha avuto tempo fa con lo stesso Profili, il quale ha cercato di coinvolgere l’imprenditore che però ha declinato l’offerta. Dal tavolo un supporter urla «il futuro potrebbe anche essere tuo», rivolgendosi all’ex presidente, che sorride e va verso la conclusione del suo intervento: «Se tutte componenti funzionano, funzionerà anche il futuro della Civitanovese».