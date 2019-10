VOLLEY - L'appuntamento con il primo trofeo della stagione in programma venerdì 1 e sabato 2 novembre all'Eurosuole Forum: tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti

Parte la prevendita per la 24esima edizione della Del Monte Supercoppa, in programma venerdì 1 e sabato 2 novembre all’Eurosuole Forum di Civitanova: un appuntamento con il grande volley che coinvolgerà Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino e Leo Shoes Modena. Tre i match in programma nella due giorni: due semifinali e la finale che assegnerà il trofeo. Copertura televisiva garantita in diretta da Rai Sport e dalle tv all’estero collegate via satellite con il campo marchigiano. La prevendita comincia oggi, giovedì 3 ottobre, alle 17 presso il botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova, sul sito dedicato www.lubevolley.vivaticket.it oltre che nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia. Gli orari del botteghino dell’Eurosuole Forum di Civitanova sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,30, il sabato dalle 10 alle 13 (domenica chiuso). Sarà possibile acquistare gli abbonamenti validi per seguire tutte e tre le gare (semifinali e finale) nei seguenti settori: curva non numerato (intero 30 euro, ridotto 25 euro), gradinata (40 euro prezzo unico), tribuna (45 euro prezzo unico), gold (50 euro prezzo unico), premium (80 euro prezzo unico). La categoria ridotto è riservata agli under 14 e over 65 nel solo settore di curva non numerato. L’ingresso gratuito è riservato agli under 3 (in braccio ad un adulto) solo nel settore di curva non numerato. Saranno messi in vendita solo gli abbonamenti validi per entrambe le giornate di gara. Solo in caso di residua disponibilità posti, a ridosso dell’evento, saranno messi in vendita anche i biglietti per le singole giornate di gara. Il programma delle gare- Semifinali: venerdì 1 novembre alle 15,30 Cucine Lube Civitanova – Leo Shoes Modena diretta Rai Sport e alle 18 Itas Trentino – Sir Safety Conad Perugia Diretta Rai Sport. Finale: sabato 2 novembre alle 18 diretta Rai Sport.