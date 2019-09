«Ussita non può finire come il Belice»

SISMA - Incontro-dibattito sabato 5 ottobre con la presenza di parlamentari, sindaci ed esponenti del mondo economico e sociale organizzato da "Insieme per la ricostruzione"

La lista di minoranza ”Ussita 2018 Insieme per la ricostruzione” ha organizzato un incontro-dibattito sabato 5 ottobre alle 10,30 con la presenza di parlamentari, sindaci ed esponenti del mondo economico e sociale. Il tema sarà quello dei ritardi della ricostruzione: «Dopo il sisma del 2016 a Ussita c’è stato anche un sisma istituzionale – scrive la lista di minoranza -. Le dimissioni del sindaco Marco Rinaldi hanno portato alla nomina del commissario straordinario Passerotti, la giunta del sindaco Vincenzo Marini Marini ha retto solo tredici mesi e le sue dimissioni hanno portato al nuovo commissario straordinario Fraticelli. Tutto ciò è il risultato del fallimento di chi vuole governare Ussita a ogni costo, e rappresenta soprattutto il fallimento della lista civica “Ussita comunità in cammino”, che aveva vinto le elezioni del giugno 2018 per la assoluta incapacità di risolvere i problemi, affidandosi a chi non era in grado nemmeno di dedicare il tempo necessario alla guida del municipio». Parteciperanno all’incontro nei locali dell’impresa Ma.Co.Ge. in piazza IV Novembre, Sergio Pirozzi, presidente della commissione Terremoto e Grandi rischi della Regione Lazio, già sindaco di Amatrice, il senatore Andrea Cangini, il deputato Francesco Acquaroli, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il sindaco di Sarnano Luca Piergentili, Francesco Pastorella, coordinatore Comitato Terremoto Centro Italia, Maria Teresa Nori, segretario di Federcontribuenti Marche, Filippo Fordellone, presidente di Pimos (Progetto italiano medico odontoiatrico sociale) e specializzato nei ‘centri di ascolto’ attinenti ai traumi da terremoto, Mario Tassone, già viceministro Infrastrutture e trasporti. I lavori saranno introdotti e moderati da Maurizio Eufemi, già senatore della Repubblica. «Ai ritardi della ricostruzione per un impianto normativo inadeguato e per un territorio devastato nella sua interezza – sottolinea infine la nota del gruppo di minoranza del comune di Ussita – si sommano quelli di una mancanza di guida politica capace di affrontare e risolvere i problemi con senso di responsabilità. Ussita – è l’appello degli organizzatori – non può finire come il Belice».