CENTINAIA di volontari arrivati da tutte le Marche per la quarta edizione del ritrovo

Le Pro loco delle Marche festeggiano all’Abbadia di Fiastra. Tantissimi volontari, da tutta la Regione, sono stati protagonisti per la quarta edizione della “Festa per le Pro loco marchigiane”.

La festa è iniziata con la sfilata dei rappresentanti delle Pro loco e degli amministratori comunali di moltissimi comuni marchigiani con i relativi gonfaloni. Dopo la messa, la premiazione dei soci delle Pro loco che più si sono distinti per la loro opera di volontariato. Alla presenza del presidente nazionale dell’Unpli (Unione nazionale Pro loco d’Italia) Antonino La Spina, del presidente regionale dell’Unpli Mario Borroni, dell’assessore regionale Angelo Sciapichetti, del presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari, si è svolta una cerimonia molto significativa, per la consegna di un riconoscimento ad un componente giovane del direttivo di ciascuna Pro loco e ad un socio che si è distinto negli anni per l’attività di volontariato all’interno dell’associazione.

Per l’amministrazione comunale di Treia erano presenti il vicesindaco David Buschittari e la consigliera comunale Alessia Savi, che si sono uniti al presidente della Pro Treia Francesco Pucciarelli per festeggiare, oltre ad Alessia Liberti, giovane componente del direttivo, una persona che ha fatto la storia della Pro Treia: Pacifico Balloriani, grande anima della Pro loco, uomo che da tanto tempo, con la sua disponibilità ed il suo instancabile lavoro, rappresenta ed alimenta perfettamente lo spirito di servizio e generosità che guida questo gruppo. Dopo una vita dedita alla famiglia ed al lavoro, “Pacì” ha scelto di donare il suo tempo libero alla comunità treiese, divenendo motore di ogni attività e punto di riferimento per la cittadinanza e per i tanti giovani volontari che, seguendo il suo esempio, si adoperano al servizio degli altri.

Illuminata dalla saggezza ed esperienza di “Pacì” e dei soci adulti è potuta crescere nel tempo anche una rigogliosa generazione di giovani volontari e volontarie che oggi vivificano e rafforzano l’opera della Pro Loco al servizio del territorio e della città di Treia. Il consiglio direttivo ha voluto quindi festeggiare in questa bella occasione anche loro, il gruppo giovani: seme di speranza per un futuro di aggregazione, socialità e pace. L’auspicio è che l’esperienza ed il lavoro nell’associazione, che vivono con tanto entusiasmo e generosità, rappresentino sempre per loro il laboratorio dove formare quei sentimenti di comunità, servizio e collaborazione che sono alla base della società civile. Dopo il momento conviviale, il presidente della Pro Treia e il vicesindaco hanno consegnato a Pacifico Balloriani due doni, accomunati da una riflessione: «Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi termina con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri è immortale». Queste parole incarnano lo spirito del volontariato e alimentano sentimenti di immensa gratitudine che ogni comunità locale deve mostrare a chi dona il proprio tempo a servizio degli altri.