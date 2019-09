Un ristorante sopra l’Oasi,

a Macerata arriva Old Wild West

CUCINA - Il locale ha aperto oggi in via Mattei. E' il primo in provincia. LE FOTO

giovedì 26 Settembre 2019 - Ore 19:31

È al civico 41 di via Mattei a Macerata, che ha preso il via l’avventura del primo ristorante Old Wild West di tutta la provincia. Il locale ha aperto questa mattina alla presenza dell’intero staff nei locali sopra al supermercato Oasi.

Sono oltre 200 i posti a sedere nei circa 500 metri quadri del ristorante di via Mattei dove saranno serviti i menu nell’inconfondibile atmosfera western. Tra i piatti che hanno reso famosa la catena di burger e steak hamburger di Black Angus irlandese, ricche grigliate di carne, saporite specialità tex-mex e tante altre specialità. La catena di burger&steak house ha selezionato personale del territorio che è stato poi formato da Academy, un’autentica scuola interna all’azienda, (foto di Fabio Falcioni)

