BELLEZZA - Alla finale di Riccione premiata Vittoria Caponi, 61 anni. Sul podio anche anche Biagia Carrubba di Osimo

Si è svolta domenica scorsa a Riccione, nell’area eventi dell’hotel Union, la finale dell’edizione 2019 del concorso “Miss mamma italiana evergreen”. Tra le vincitrici, anche Vittoria Caponi di Corridonia e Biagia Carrubba di Osimo.

Si tratta del primo concorso nazionale di bellezza, e simpatia, dedicato alle mamme: l’intento non è quello di premiare solo la bellezza, ma di valorizzarne la figura, in quanto donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. Nella sua storia ultra ventennale il concorso si è suddiviso in due categorie, “Miss mamma italiana”, per le mamme dai 25 ai 45 anni, e “Miss Mamma Italiana Gold”, per le mamme dai 46 ai 55 anni, ma dal 2017, per festeggiare il 25esimo anniversario della competizione, gli organizzatori hanno deciso di estendere l’invito anche alle mamme oltre i 56 anni di età. E’ nata così la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen”. La gara sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce ogni anno tre milioni di donne italiane in età fertile. Le mamme finaliste hanno sfilato in abito elegante e hanno sostenuto una prova di abilità: hanno cantato, ballato e si sono cimentate in esercizi ginnici e prove creative, coinvolgendo mariti e figli. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Gabriella Giulia Buso, 56enne casalinga di Brugine (Padova), mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni, con l’hobby per il fitness. Tra le altre fasce, due sono state assegnate a mamme marchigiane: “Miss mamma italiana evergreen solare” a Biagia Carrubba, 57enne insegnante di Osimo, mamma di David ed Elisa, di 38 e 18 anni. Ad aggiudicarsi il premio di “Miss mamma italiana evergreen eleganza” è stata Vittoria Caponi, 61enne oss di Corridonia, mamma di Alessio di 39 anni. La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e dalla modella Camilla Spinelli. Ospiti d’onore, le madrine di “Miss mamma italiana”, vincitrici delle passate edizioni, e dalle pre-finaliste nazionali dell’edizione 2020.