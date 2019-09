PAESAGGIO - Lo scatto di Matteo Mazzoni, ieri al tramonto, ha immortalato uno spettacolo unico

Le ultime giornate di settembre ci costringono a sopportare un tempo ballerino: ecco che spunta il sole, poi arriva la pioggia, finché il cielo non si riapre, almeno fino al prossimo temporale. Proprio com’è successo ieri, nel tardo pomeriggio, quando nel maceratese si è abbattuto un violento acquazzone. In tanti sono corsi ai ripari: i più fortunati con ombrelli, altri rifugiandosi sotto qualche tettoia, in attesa che la tempesta fosse finita. E’ proprio allora, mentre il cielo cominciava ad aprirsi, che Matteo Mazzoni ha imbracciato la sua macchina fotografica per eternare uno spettacolo sensazionale. Tra le colline di Montefano, un bellissimo arcobaleno ha incorniciato, solo per pochi istanti, le forme e i colori di un paesaggio al tramonto, che soltanto le Marche sanno offrire. Un’immagine che vale più di mille parole, rubata al tempo inesorabile, in tutta la sua bellezza.